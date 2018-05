La Catalogna ha un nuovo presidente | infine

Catalogna - l’indipendentista Quim Torra è il nuovo presidente : l’indipendentista Quim Torra , 55 anni, è stato eletto 131mo presidente della Catalogna al secondo turno dal Parlament di Barcellona. Candidato dal presidente deposto in esilio Carles Puigdemont, Torra ha ottenuto 66 voti a favore (le due grandi famiglie dell’indipendentismo JxCat e Erc), 65 contrari (Unionisti e Podemos), 4 astensioni. La sua elezione pone fine a una lunga fase di paralisi istituzionale e al commissariamento della Catalogna da ...

Catalogna : Quim Torra sarà nuovo presidente del governo regionale

Catalogna : indipendentisti - nuovo presidente entro 14 maggio

Catalogna : domani a Berlino forse via libera nuovo presidente