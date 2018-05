La bussola che manca Immigrazione la trincea italiana è al tavolo Ue

Carlo Freccero : «Renzi - l’arrogante sconfitto che ha smarrito la bussola» : «Lega e Movimento 5 Stelle non hanno vinto le elezioni». Come no, Carlo Freccero? «Hanno vinto un referendum, che loro stessi hanno indetto su di loro». L’attacco è intrigante. Prosegua. «Di Maio e Salvini hanno usato parole d’ordine precise, icastiche, perentorie. Matematiche. Hanno invitato gli elettori a votare su una, due proposte. Sì o no». Quasi un linguaggio binario, come quello dei computer. «Non è un caso. Pensavamo di ...