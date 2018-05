La bellezza del crepuscolo | 7 cimiteri da visitare

Al Festival della bellezza di Verona il 2 giugno concerto omaggio per ricordare Lucio Dalla : Ornella Vanoni, Mario Biondi e Gaetano Curreri degli Stadio sono i nomi dei primi grandi ospiti che parteciperanno al concerto-omaggio dedicato a Lucio Dalla in programma il 2 giugno al teatro Romano ...

Basta modelle : arriva il concorso di bellezza per 'signore' : In occasione della festa della mamma, nella città brasiliana di San Paolo è stato organizzato un concorso di bellezza molto speciale: dedicato non alle modelle, ma alle signore un...

Orchestra dell'Accademia Santa Cecilia - la Grande bellezza di tutti : Quando la porta dell'Orchestra dell'Accademia Santa Cecilia si aprirà, allora si vedrà cosa c'è dietro: l'avvenire. Cominciare la prossima stagione , presentata ieri, , da West Side Story, significa ...

Festa della mamma : un regalo in bellezza per dirle grazie : «mamma». Se a volte non è proprio la prima, è comunque sul podio delle parole che pronunciamo all’inizio della nostra vita. E probabilmente, una di quelle che ripetiamo più spesso nel corso degli anni. LEGGI ANCHECome realizzare una crema viso fai da te È a lei, donna multitasking ed eroina del quotidiano capace di conciliare in sole 24 ore casa, lavoro, famiglia e impegni vari, che è dedicato il prossimo 13 maggio. Un giorno che per molti ...

Festa della mamma - nei centri Artemisia trattamenti di bellezza gratuiti : ... Artemisia Onlus pensa a loro nel giorno in cui vengono festeggiate in tutto il mondo. La Festa della mamma è alle porte e il regalo perfetto che una mamma possa farsi in questo giorno è mettere da ...

'Cyclopica' - gli scatti Salini Impregilo sulla bellezza delle infrastrutture : Nella prima area i visitatori sono, infatti, immersi nel lavoro delle grandi opere attraverso immagini fotografiche di un archivio unico al mondo, quello di Salini Impregilo: una selezione che parte ...

Adele - 30 anni di bellezza fuori dal comune : Voce potentissima, inconfondibile ed emozionante, look tra il moderno e vintage, di ispirazione anni sessanta, stra-copiato da video tutorial che pullulano sul web, è Adele. Persino Lisa Eldridge, guru del trucco e creative director di Lancôme, ossessionata dalla pelle di porcellana e dal cat eye della star ha chiesto al make-up artist della diva, Michael Ashton, un collaborazione per realizzare una video lezione sul look della star. La cantante ...

Ictus : ecco il trattamento di bellezza che ne riduce il rischio del 61% : C’è sempre un buon motivo per andare alle terme e alla Spa, e da oggi lo dice anche la scienza: non solo trattamento di bellezza, ma anche ‘amiche’ di cuore e cervello. Sembra infatti che fare saune frequenti sia associato a un ridotto rischio di Ictus, secondo quanto emerge da uno studio internazionale condotto, non a caso, su abitanti della Finlandia, patria di questo trattamento. In uno studio di follow up di 15 anni, le ...

Ford 'Feel the view' - bellezza da sentire con la punta delle dita" : Ma il nuovo device può trovare mille altre applicazioni che vanno ben oltre il mondo auto per il quale è stato concepito. 'Attraverso 'Feel The view' è possibile dare vita a un nuovo linguaggio per ...

CONCERTO - OMAGGIO PER LUCIO DALLA - FESTIVAL DELLA bellezza VERONA - 2 GIUGNO TEATRO ROMANO - : Artisti e amici di LUCIO DALLA ricordano, in un CONCERTO-OMAGGIO al FESTIVAL DELLA BELLEZZA di VERONA con la coproduzione di F&P Group , uno dei grandi protagonisti DELLA canzone d'autore italiana, ...

Festival del corto stile Hollywood - entra in scena la grande bellezza : Atmosfere in stile Hollywood per l'undicesima edizione del Festival Internazionale del Film corto Tulipani di Seta Nera, nella lunga notte tra glamour e solidarietà. Al teatro di piazza Gentile da ...

Giro d’Italia 2018 - Bar Refaeli madrina delle tappe in Israele! Che bellezza per la Corsa Rosa : Alice Rachele Arlanch sarà la madrina del Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. La Miss Italia in carica presterà il proprio volto alla Corsa Rosa ma solo per le tappe che si svolgeranno nel nostro Paese. Le prime tre frazioni che si snoderanno in Israele, infatti, avranno come madrina la stupenda modella israeliana Bar Refaeli: la 33enne, una vera eccellenza di questa Nazione nel mondo, sarà protagonista della ...

Simone Coccia non ha mai vinto un concorso di bellezza : «Si appropriò della fascia di un altro concorrente» : Simone Coccia , fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane , in questi giorni inquilino della casa del Grande Fratello , potrebbe aver mentito a centinaia di italiani. Nel 2014 Coccia ha dichiarato ...

Hiba Elgizouli - la cantante mostra la bellezza del Sudan : Il Sudan viene spesso ricordato per fatti politici che hanno segnato il paese per tanti anni. Ma adesso Hiba Elgizouli, insieme alle sue sorelle, Mai Elgizouli (regista/direttore della fotografia/produttrice) e Sally Elgizouli (costume designer), con l’aiuto di giovani creativi e filmaker Sudanesi, hanno intenzione di dare un'altra immagine della loro nazione. Il loro è un ritorno alla bellezza perduta dell'antico fascino della terra nubiana, ...