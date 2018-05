L addio al tennis di Roberta Vinci ' Non ne potevo più | adesso vacanze'

Tennis - Internazionali Vinci - addio col sorriso 'Finalmente vado in vacanza' : 1 del mondo Viktoria Azarenka, piegata per 6-1, 6-4 dalla giapponese Naomi Osaka. La prima testa di serie, invece, a salutare il torneo è stata la slovacca Magdalena Rybarikova, n. 17, che si è ...

Roberta Vinci si ritira/ addio al tennis : il Grande Slam con la Errani e quella magica notte di fine estate : Roberta Vinci dice Addio al tennis giocato dopo la sconfitta a Roma: tra i grandi successi in carriera il Grande Slam centrato nel doppio e la finale degli Us Open contro la Pennetta(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:35:00 GMT)

Tennis - Roma : Vinci va k.o. e si ritira Inizia la festa d' addio al Pietrangeli : Pietrangeli stracolmo per Roberta Vinci , all'ultimo torneo della carriera. E l'azzurra, entrata in campo con il sorriso di chi vuole godersi ogni piccolo attimo, sta esaltando i suoi tifosi: ha appena ...

Tennis - Novak Djokovic rompe con Radek Stepanek : altro addio dopo Andre Agassi : Novak Djokovic sta rivoluzionando il proprio staff tecnico. Il serbo, dopo l’eliminazione subita al primo turno del torneo di Miami, ha prima esonerato Andre Agassi e poi ha deciso di inter rompe re la collaborazione anche con Radek Stepanek . L’ex numero 1 al mondo era seguito proprio dai due allenatori ma non riusciva più ad avere il feeling giusto per potersi esprimere al meglio e sta faticando davvero molto a tornare ai massimi ...

“addio a un numero 1” : tennis sconvolto e in lutto. Il campione se ne è andato all’improvviso - nel giro di pochi giorni. Ma “ha combattuto fino all’ultimo” : tennis in lutto. Una polmonite poi aggravatasi in sepsi si è portata via il campione che “posto sotto assistenza respiratoria è morto lunedì notte con i famigliari al suo fianco”. Così precisa in una nota ufficiale l’ATP. L’annuncio della scomparsa, invece, lo ha dato direttamente la Federazione tennis americana (USTA), rivolgendo “le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Ken Flach, campione ...