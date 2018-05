Kazunori Yamauchi | c' è ancora del lavoro da fare per migliorare Gran Turismo

eurogamer

: #GranTurismo può ancora migliorare, parola di Kazunori Yamauchi. - Eurogamer_it : #GranTurismo può ancora migliorare, parola di Kazunori Yamauchi. - infoitscienza : Kazunori Yamauchi: Gran Turismo può essere ancora migliorato sotto vari aspetti - infoitscienza : L'esperienza di Gran Turismo può ancora essere migliorata sotto vari aspetti, dice Kazunori Yamauchi -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Sony Interactive Entertainment ha ospitato le finali per la Nations Cup del primoSport World Tour e, in questa occasione, il produttore, presente all'evento, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni, riportate da Dualshockers, che fanno ben sperare i fan della famosa serie automobilistica:"Lavorando sunel corso degli anni, ho sempre pensato che, senzadi giocatori, non sarebbe mai stato completo. Vedendo la sportività, la tecnica e l'abilità dei piloti negli ultimi giorni, penso davvero che abbiamo raggiunto il punto in cuiè finalmente completo."Gli è stato chiesto come si sentiva riguardo all'evento dopo la cerimonia sul podio e ha spiegato che c'èmoltoda.Read more…