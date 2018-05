Karina Cascella si sfoga contro Patrizia Bonetti dopo Domenica Live

Domenica Live : Patrizia fa un’allusione choc a Karina Cascella : Karina Cascella: Patrizia Bonetti la prende in giro a Domenica Live Domenica Live, durante il talk dedicato al mondo del Grande Fratello, ha ospitato Patrizia Bonetti, una delle ultime concorrenti uscite dal reality per il volere del pubblico da casa. Patrizia, durante lo spazio dedicato a lei e al programma che l’ha ospitata, ha avuto modo di confrontarsi con la madre di Mariana, sua acerrima nemica nel reality. Le due hanno avuto un ...

Grande Fratello : Lucia Bramieri si scaglia contro Karina Cascella : Lucia Bramieri parla male di Karina Cascella al Grande Fratello 15 Lucia Bramieri dentro la Casa del Grande Fratello ha espresso il suo negativo parere su Karina Cascella, augurandosi di non incontrare l’opinionista di Domenica Live nel salotto di Barbara d’Urso una volta finita la sua esperienza nel reality. La Bramieri ha infatti affermato che non vorrà assolutamente rivolgere parola ne a Aida Nizar ne alla Cascella durante una ...

Baye Dame chiede scusa alla sorella di Aida - Karina Cascella : “Non basta” : Domenica Live, Karina Cascella contro Baye Dame dopo le scuse alla sorella di Aida Nizar Baye Dame è tornato in tv. Dopo la squalifica al Grande Fratello è stato chiamato da Barbara d’Urso a Domenica Live. Il giovane si è scusato pubblicamente con la sorella di Aida Nizar, arrivata in Italia per difendere la gieffina. […] L'articolo Baye Dame chiede scusa alla sorella di Aida, Karina Cascella: “Non basta” proviene da ...

Karina Cascella alla Cipriani i tuoi attacchi di panico erano finti : Nel salotto di “Domenica Live” l’opinionista Karina Cascella ha infatti messo in dubbio l’autenticità dell’attacco di panico avuto dalla showgirl in Honduras: “Si vedeva che era finto ha insinuato. Una con un attacco di panico non sta come stavi tu, te lo dico io che ne ho sofferto. Tante cose che hai fatto erano ostentate”. Infine Karina ha però riconosciuto che Francesca ha fatto una bella Isola, e che dovrebbe ...

“È lei la naufraga che ci ha provato con Marco Ferri”. Isola dei famosi - finalmente la verità sul caso “corna”. È Karina Cascella a svelare tutto in diretta a ‘Pomeriggio 5’ : Marco Ferri è finito al centro di un vero e proprio caso durante questa edizione dell’Isola dei famosi? Il motivo? Lo ricordate sicuramente, si parla di corna. Poi la polemica è degenerata, arrivando ad avanzare addirittura l’ipotesi di omosessualità. A mettere tutto in luce ora ci ha pensato Karina Cascella, la quale ha fatto sapere di avere scoperto l’identità della naufraga misteriosa che avrebbe corteggiato Marco Ferri ...

Karina Cascella a Pomeriggio 5 : “Elena è stata con Ferri perchè…” : Pomeriggio Cinque: Karina Cascella svela sua la teoria su Ferri e Morali Karina Cascella in diretta oggi a Pomeriggio 5 ha affermato di essere intervenuta nel salotto di Barbara d’Urso soltanto per un motivo: smascherare Cecilia Capriotti, anche lei presente oggi in studio, sulle sue rivelazioni su Marco Ferri. Cecilia infatti, dopo essere stata accusata di aver avuto un flirt con Amaurys, ha dichiarato che un tradimento sull’Isola ...

Grande Fratello : Karina Cascella non sarà opinionista : la reazione : Karina Cascella conferma: “Non sarò al Grande Fratello” Poche ore fa sono stati ufficializzati i nomi dei due opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello e sul web non sono tardati ad arrivare i primi commenti. Karina Cascella, storica opinionista di Barbara d’Urso, ci ha tenuto a specificare sui social che lei non farà parte del cast del reality di canale 5, visto che numerosi siti riportavano il suo nome tra gli ...

“Ma è davvero lui?”. Karina Cascella in love : chi è il fidanzato. L’opinionista parla per la prima volta del nuovo compagno e svela la sua identità. Già - un vero colpo di scena : ”Solo tu mi fai sentire come se guardassi il mare per la prima volta amore”. Con queste parola Karina Cascella, 38 anni, aveva presentato sui social il nuovo fidanzato. Dopo la lunga relazione con Salvatore Angelucci, ex tronista di ”Uomini e Donne”, l’opinionista di Barbara D’Urso posta uno scatto su Instagram mentre bacia il suo nuovo fidanzato. Da circa otto mesi, infatti, un uomo si è fatto spazio ...

Karina Cascella fidanzata col migliore amico dell’ex : la reazione di Angelucci : Karina Cascella fidanzata con il migliore amico di Salvatore Angelucci: la reazione del suo ex Karina Cascella è sicuramente una delle opinioniste più discusse del piccolo schermo. Su di lei, infatti, il pubblico è sempre stato diviso. Se da un lato, infatti, tante sono le critiche che la stessa spesso riceve per via dei toni […] L'articolo Karina Cascella fidanzata col migliore amico dell’ex:la reazione di Angelucci proviene da ...

