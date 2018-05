Karate | la situazione degli azzurri verso Tokyo 2020 Michele Martina piacevole sorpresa

oasport

(Di lunedì 14 maggio 2018) Sprizza gioia da tutti i pori la pattuglia azzurra che ha fatto faville a Novi Sad (Serbia), dove sono andati in scena gli Europei 2018 di. Dieci medaglie (due ori, tre argenti e cinque bronzi) hanno impreziosito una spedizione davvero epica, che ha consolidato la presenza dell’Italia tra le Nazioni di maggior rilievo nel panorama continentale, ed anche mondiale, della disciplina. Il biennio che ha appena avuto inizio proietterà gli atletila prima partecipazione a Cinque Cerchi a, quando ilentrerà a far parte ufficialmente del programma olimpico. E l’Italia ha tanti buoni motivi per gioire e per godersi una squadra che punta a qualificare aun numero cospicuo di atleti nelle otto categorie in programma.è lapiù sfavillanteEuropei 2018 e il suo oro fantastico e un po’ rocambolesco nei -84 kg ...