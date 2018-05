Karate | Europei 2018 | l’Italia si conferma ai vertici Il kata è una certezza | Michele

Karate - Europei 2018 : FANTASTICA ITALIA! Le azzurre del kata battono la Spagna e trionfano a Novi Sad! Uomini di bronzo! : Sara Battaglia, Michela Pezzetti e Terryana D’Onofrio con una prestazione magnifica vanno a conquistare la medaglia d’oro nel kata a squadre agli Europei 2018 di Karate, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). L’Italia ha battuto per 3-2 la Spagna in finale, salendo così sul gradino più alto del podio per il secondo anno consecutivo. Una sfida finale che ha regalato come previsto grandissime emozioni. Il terzetto iberico formato da Garcia ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : domenica 13 maggio. E’ ORO nel kata femminile a squadre per l’Italia!!!! Decima medaglia! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del’ultima giornata degli Europei 2018 di Karate. Oggi, domenica 13 maggio, è il giorno degli ultimi botti in programma a Novi Sad (Serbia). Le ultime sei finali chiuderanno il programma degli Europei e l’Italia sarà protagonista in ben due occasioni. Si parte con gli azzurri del team kata maschile, Alessandro Iodice, Gianluca Gallo e Giuseppe Panagia, che alle ore 9.00 sfideranno il ...

Karate - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 13 maggio. Tutti gli azzurri in gara

Karate - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 13 maggio. Tutti gli azzurri in gara : Oggi (domenica 13 maggio) si svolgerà la quarta ed ultima giornata di gare degli Europei di Karate a Novi Sad (Serbia). Gli ultimi titoli assegnati in questa edizione saranno quelli delle gare a squadre. L’Italia, dopo l’incetta di medaglie ottenute ieri, proverà a chiudere in bellezza questo torneo con il kata a squadre, in cui le azzurre andranno a caccia dell’oro, mentre gli uomini si giocheranno il bronzo. Le gare odierne verranno trasmesse ...

Karate - Europei 2018 : Novi Sad si tinge di azzurro! Oro di Michele Martina. Argento per Crescenzo - Bottaro e il team kumite. Busà - Cardin - Semeraro e Busato di bronzo : Una giornata memorabile per l’Italia agli Europei 2018 di Karate, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il Bel Paese ha conquistato oggi un bottino complessivo di ben otto medaglie: un oro, tre argenti e quattro bronzi. Gli azzurri si sono confermati quindi grandi protagonisti in ambito continentale e hanno già migliorato il bottino dello scorso anno, visto che domani l’Italia è in finale per l’oro nel kata femminile a squadre. Andiamo a ...

Karate - Europei 2018 : argento per l’Italia nel kumite a squadre femminile! Le azzurre si arrendono alla Svizzera in finale : l’Italia si deve accontentare di una medaglia d’argento nel kumite a squadre femminile agli Europei 2018 di Karate, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il quartetto azzurro formato da Sara Cardin, Laura Pasqua, Silvia Semeraro e Clio Ferracuti dopo aver realizzato un grande torneo si è dovuto arrendere per 2-0 in finale alla Svizzera. La squadra elvetica formata da Bruederlin, Kornfeld, Quirici e Radjenovic va così a conquistare ...

Karate - Europei 2018 : Angelo Crescenzo è d’argento nei -60 kg! Titolo al macedone Emil Pavlov : Altra medaglia d’argento per l’Italia agli Europei 2018 di Karate, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Angelo Crescenzo sale sul secondo gradino del podio nel kumite -60 kg dopo esser stato sconfitto in finale dal macedone Emil Pavlov per 3-1. L’incontro è stato molto equilibrato nella prima fase, con l’arbitro che ha dovuto richiamare i due atleti per passività. Pavlov mette a segno poi il primo punto con uno Yuko e poco dopo trova il ...

Karate - Europei 2018 : Viviana Bottaro conquista l’argento nel kata! L’azzurra sconfitta dalla spagnola Sandra Sanchez : Viviana Bottaro non riesce ad interrompere il domino della spagnola Sandra Sanchez nel kata e conquista quindi la medaglia d’argento agli Europei 2018 di Karate, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). L’azzurra ha portato in finale il kata Suparinpei, che è stato eseguito benissimo, con una grande pulizia e un’ottima tecnica. Sanchez ha risposto con il kata Papuren e qui ha tirato fuori tutta la sua classe, con un’esecuzione davvero ...

Karate - Europei 2018 : niente bronzo per Luca Maresca nel -67 kg - l’ungherese Tadissi prevale 4-2 nella finale per il terzo posto : Prima amarezza per l’Italia nella giornata dedicata alle finali individuali del kata e del kumite agli Europei 2018 di Karate, in corso a Novi Sad (Serbia). Luca Maresca non è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo nella categoria -67 kg, cedendo nella finale per il terzo posto contro il fuoriclasse ungherese Martial Tadissi, che ha prevalso 4-2 restando costantemente in controllo della sfida. Maresca, in ogni caso, è rimasto ...

Karate - Europei 2018 : Italia imperiale - Mattia Busato bronzo nel kata! Dominio assoluto contro il tedesco Smorguner : L’Italia continua a far faville a Novi Sad (Serbia), dove sono in corso le finali degli Europei 2018 di Karate. Mattia Busato ha conquistato la medaglia di bronzo nel kata superando il tedesco Ilja Smorguner con un perentorio 5-0 nella finale per il terzo posto. L’azzurro ha dominato la scena confermando in tal modo il risultato conseguito nell’edizione 2017 a Kocaeli, segnale evidente di una continuità di rendimento ...