Kahn pone dubbi su Neuer al mondiale | “ha senso portarlo?”

(Di lunedì 14 maggio 2018) L’ex portiere tedesco Oliverha messo ino la partecipazione del portiere Manuelalla Coppa del Mondo in Russia, costretto ad una lunga pausa per una frattura al piede. Il capitano dell’undici tedesco è fuori dal campo da settembre 2017 e probabilmente potrebbe giocare solo due partite prima che l’allenatore Joachim Loew annunci i convocati per la Coppa del Mondo che partirà il 14 giugno. “Manuel dovrebbe chiedersi se si sta facendo un favore in questa situazione”, ha dettoa “Bild am Sonntag”., 32 anni, è tornato ad allenarsi con il Bayern Monaco, ma non ha ancora giocato. Il portiere continua ad avere l’intenzione di tornare in nazionale con la missione di difendere il titolodel 2014. Tuttavia, ha anche detto che sarebbe molto improbabile andare in Russia senza aver mai giocato prima. “La ...