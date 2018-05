Juventus-Verona anticipata | ecco data ed orario della festa scudetto

SERIE A - 38A GIORNATA : LAZIO-INTER DOMENICA SERA/ Quando Juventus-Verona? Intanto i biglietti sono finiti... : SERIE A, 38a GIORNATA: anticipi e posticipi. Quando gioca la Juventus? La squadra di Allegri non sa ancoa Quando sfiderà il Verona: due possibilità. LAZIO-INTER DOMENICA SERA. (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:40:00 GMT)

Serie A - 38ª giornata : Juventus-Verona al sabato se bianconeri già campioni d'Italia : ROMA - La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi dell'ultima giornata di campionato, la 38ª. La Juventus, in caso di vittoria aritmetica del titolo già alla prossima giornata, anticiperà ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : la Juventus sfida il Tavagnacco - il Brescia a Verona a 90' dallo spareggio Scudetto : Mancano 90′ al termine del campionato di Calcio femminile di Serie A e l’equilibrio al vertice permane: Juventus e Brescia in testa con gli stessi punti (57 in 21 match disputati). Ad una giornata dal termine questa è la situazione e le due compagini scenderanno in campo domani con la ferma volontà di centrare la vittoria, sperando che l’altra non faccia lo stesso. Qualora si confermasse la parità, si giocherebbe lo spareggio ...

Juventus - Allianz Stadium sold out per ultima campionato col Verona : Ci sarà il tutto esaurito per l’ultima di campionato della Juventus che il prossimo 20 maggio all’Allianz Stadium affronterà il Verona. A quanto riporta la società bianconera sul suo sito sono infatti terminate le disponibilità di tagliandi per la sfida contro l’Hellas. (AdnKronos) L'articolo Juventus, Allianz Stadium sold out per ultima campionato col Verona sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus-Verona : Allianz Stadium esaurito per la festa scudetto : TORINO - Allianz Stadium tutto esaurito per 'l'ultimo, grande abbraccio della stagione ai nostri campioni'. Lo comunica la Juventus sul proprio sito internet all'indomani della vittoria nella finale ...

Juventus - pronta la festa. Premiazione con il Verona e... : TORINO - Scudetto o no? Il pomeriggio juventino è corso tra dubbi scaramantici e calcoli aritmetici. La Juventus può perdere il settimo titolo consecutivo se nelle prossime due giornate perde contro ...

Moviola : Juventus-Bologna e Milan-Verona. Giusta l'ammonizione a Rugani : Juventus-Bologna 3-1 - Arbitro: Irrati di Pistoia. Gara non semplice per Irrati: due le situazioni controverse. Nel primo tempo c'è il rigore per il Bologna: Buffon sbaglia il passaggio per Rugani, ...

Milan-Verona e Juventus-Bologna - le formazioni : quante novità per Allegri : Milan-Verona- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 36a giornata di Serie A. Milan e Verona apriranno le danze alle ore 18:00. Rossoneri chiamati alla vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Europa League. Ospiti all’ultimo appello per restare aggrappati alla Serie A. Occhio anche al match delle 20:45 tra Juventus e […] L'articolo Milan-Verona e Juventus-Bologna, le formazioni: quante novità per ...

DIRETTA / Verona Juventus Primavera (risultato finale 1-3) : rimonta vincente dei bianconeri! : DIRETTA Verona Juventus Primavera: risultato finale 1-3. Con i gol di Morachioli e Portanova (doppietta) i bianconeri rimontano gli scaligeri e vincono una partita importante per sperare(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:19:00 GMT)

Calcio femminile - 19ma giornata Serie A : Juventus e Brescia ko - Tavagnacco vince a Verona : 19° turno ricco di sorprese quello del campionato di Calcio femminile di Serie A. Nel big match di questo sabato calcistico la Fiorentina dell’accoppiata Fattori/Cincotta ha superato 2-1 al “Gino Bozzi” di Firenze la Juventus, capolista del torneo nazionale, 2-1. Seconda sconfitta consecutiva per le bianconere che hanno pagato a caro prezzo la marcatura al 71′ di Ilaria Mauro e l’autorete di Cecilia Salvai ...