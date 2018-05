Juventus | ora si pensa al mercato Ecco le prime mosse

Juventus - Allegri : 'Ora tutti al mare. Futuro? Se non mi mandano via - resto' : Lo scudetto bianconero, il settimo consecutivo, il quarto di fila con Max Allegri in panchina. Trionfo della Juventus in campionato arrivato dopo il pareggio per 0-0 dell'Olimpico contro la Roma, poi ...

Juventus-Verona anticipata - ecco data ed orario della festa scudetto : Juventus-Verona anticipata – La Juventus si è laureata campione d’Italia, alla squadra di Massimiliano Allegri è bastato il pareggio nella gara di campionato contro la Roma per conquistare matematicamente il settimo scudetto consecutivo, subito dopo il match delirio nello spogliatoio ma la vera festa è prevista per la gara di campionato contro il Verona. La decisione è stata quella di anticipare il match, la gara inizialmente era ...

Serie A/ Scudetto Juventus : non è una novità. Icardi tradisce - ma c'è ancora uno spareggio... : I principali temi della 37^ giornata di Serie A visti da ALFREDO MARIOTTI: il racconto di come le big e le altre squadre hanno affrontato il penultimo turno del loro campionato(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 07:00:00 GMT)

Juventus - scudetto del dominio in Italia. Ma ora serve la conquista della Champions : Settimo trofeo consecutivo dei bianconeri: nessuno riesce a fermare la Vecchia Signora che, però, deve riuscire a sfatare il tabù Europa

La Juventus cala il Settebello : è ancora campione d’Italia : E sono sette! La Juventus si conferma la squadra più forte d’Italia e conquista lo Scudetto per la settima volta consecutiva, il 34esimo della sua storia. Ai bianconeri è sufficiente il pareggio senza reti all’Olimpico con la Roma per avere la matematica certezza del tricolore: ad una giornata dalla fine del campionato, infatti, la Vecchia Signora conserva 4 punti di vantaggio sul Napoli, al quale non serve a nulla la contemporanea vittoria sul ...

Calciomercato Juventus - Morata e Martial sono obiettivi slegati da Higuain : 1 di 2 Successiva Non è pensando all'ipotesi di una cessione di Higuain che la Juventus ha messo nel mirino Alvaro Morata e Anthony Martial . Semmai lo ha fatto per iniziare a programmare la futura ...

Juventus - contro la Roma torna Higuain ma ora attenti al Psg : 1 di 3 Successiva TORINO - I veri gol scudetto li ha già segnati il 1° dicembre e il 28 aprile. Anche per questo, però, Gonzalo Higuain vuole firmare pure la rete che certificherà aritmeticamente il ...

Calcio femminile - spareggio Scudetto Juventus-Brescia : quando si gioca? Data - programma - orari e tv : Sabato 19 maggio andrà in scena la partita del “tutto o niente” tra Juventus e Brescia, nel campionato di Serie A di Calcio femminile. Sarà lo spareggio a decidere chi porterà a casa il titolo tricolore. Entrambe le compagini hanno concluso la stagione regolare a quota 60 punti e dunque spetterà a loro scendere in campo per disputare un incontro tanto atteso. Secondo alcune indiscrezioni il match dovrebbe tenersi a La Spezia, alle ...