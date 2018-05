Juventus nel mito | settimo scudetto di fila

Napoli - Sarri : “nelle ultime quattordici partite abbiamo giocato dopo la Juventus - danno notevole” : Successo del Napoli nella gara di campionato contro la Sampdoria, vittoria che non ha permesso di evitare la festa scudetto della Juventus. Ecco le parole di Sarri a Premium Sport: “Che la Juve sia la più potente non c’è dubbio, non so se poi se lo meritassero. Ho visto poche partite loro per avere un’idea così precisa. Per lo Scudetto bisognava andare a letto prima il sabato sera a Firenze. La squadra ha subito un contraccolpo ...

Juventus - è festa dopo lo scudetto : delirio nello spogliatoio bianconero [FOTO e VIDEO] : 1/18 Foto Twitter Juventus ...

Juventus nella leggenda : settimo Scudetto consecutivo : Basta uno zero a zero alla Stadio Olimpico contro la Roma, la Juventus è ancora Campione d'Italia: settimo Scudetto consecutivo, il quarto di fila per Massimiliano Allegri. Un ciclo pazzesco...

Calcio - Juventus Campione d’Italia 2018! Basta lo 0-0 con la Roma : settimo scudetto consecutivo - 34° nella storia : La Juventus è matematicamente Campione d’Italia 2018! I bianconeri hanno conquistato il settimo scudetto consecutivo (impresa mai riuscita a nessuno nella storia), il 34° di tutti i tempi. La squadra di Massimiliano Allegri doveva conquistare un punto nel match contro la Roma per avere la matematica certezza del titolo e così è stato: lo 0-0 maturato allo Stadio Olimpico ha fatto partire la festa. Dopo aver vinto la Coppa Italia in ...

Infortunio Khedira/ Juventus - fastidio muscolare nel riscaldamento : Allegri “risparmia” il centrocampista : Infortunio Khedira: Juventus, fastidio muscolare nel riscaldamento. Allegri “risparmia” il centrocampista e manda in campo Matuidi contro la Roma. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 21:16:00 GMT)

Juventus e Sampdoria - doppio infortunio nel riscaldamento : Si stanno giocando le ultime due partite della 37^ giornata del campionato di Serie A, in campo Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli, la squadra di Massimiliano Allegri può festeggiare lo scudetto. Due infortuni nel riscaldamento per Juventus e Sampdoria, si sono fermati infatti Khedira e Viviano, costretti a dare forfait per problemi muscolari, in campo Matuidi e Belec, due infortuni non indifferenti per Allegri e Giampaolo. Accertamenti nelle ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono nell’ultima giornata e sarà spareggio Scudetto! : C’era grande attesa per l’ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A per capire quali sarebbero stati gli ultimi verdetti da emettere. Ebbene, sarà spareggio “Scudetto” tra Juventus e Brescia. Le due squadre, infatti, hanno concluso la stagione con gli stessi punti (60) e, dunque, si giocheranno il titolo tricolore in una partita “secca” in campo neutro (verosimilmente a La Spezia) il 19 maggio ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono nell’ultima giornata e sarà spareggio Scudetto! : C’era grande attesa per l’ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A per capire quali sarebbero stati gli ultimi verdetti da emettere. Ebbene, sarà spareggio “Scudetto” tra Juventus e Brescia. Le due squadre, infatti, hanno concluso la stagione con gli stessi punti (60) e, dunque, si giocheranno il titolo tricolore in una partita “secca” in campo neutro (verosimilmente a La Spezia) il 19 maggio ...

La UEFA esaminerà il comportamento di Gianluigi Buffon nella partita tra Real Madrid e Juventus : La UEFA ha fatto sapere che il 31 maggio esaminerà il comportamento tenuto da Gianluigi Buffon in Real Madrid-Juventus. Nei minuti finali della partita, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, Buffon aveva fronteggiato e insultato l’arbitro The post La UEFA esaminerà il comportamento di Gianluigi Buffon nella partita tra Real Madrid e Juventus appeared first on Il Post.

Calciomercato Juventus - alla ricerca del colpo in attacco : i 5 calciatori nel mirino di Marotta - tra super nomi e suggestioni : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo in Coppa Italia, la squadra bianconera ha alzato il trofeo dopo la gara contro il Milan, netto successo di 4-0 ma partita nettamente condizionata dagli errori del portiere Donnarumma. I bianconeri hanno virtualmente conquistato anche lo scudetto e la matematica potrebbe arrivare già nella prossima giornata ma rimane la delusione per la Champions League. La dirigenza adesso è al ...

Dybala pensa al premio per la Juventus - Agnelli risponde : «Una birra» : TORINO - All'Olimpico di Roma, arriva la quarta Coppa Italia consecutiva, tredicesima della storia. La Juventus di Massimiliano Allegri così entra dritta dritta nella leggenda del calcio italiano. E ...

Clamoroso Juventus - indagine dopo la gara contro il Real : i calciatori nella bufera : La Juventus è concentrata sulla gara di campionato contro il Bologna, l’obiettivo è quello di raggiungere lo scudetto ma non si placano le polemiche dopo l’eliminazione della Champions League contro il Real Madrid e per il comportamento di alcuni calciatori bianconeri. Secondo le ultime indiscrezioni dalla Gazzetta dello sport infatti, Buffon, Agnelli, Chiellini e Benatia, sarebbero finiti nel mirino dei vertici Uefa dopo le ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis/ Un ex Juventus al posto di Sarri? "Conte è un amico e un grande colonnello" : Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Sarri? Giocano sempre quelli, finito presto la benzina, la Juve non ha rubato". Le parole del patron dei partenopei, che anticipano il divorzio dal tecnico(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:11:00 GMT)

Il Napoli punge la Juventus - nel mirino gli ‘aiutini’ arbitrali al club bianconero : Non si placa la rabbia in casa Napoli dopo le polemiche per gli episodi in occasione della gara di campionato tra Inter e Juventus e per gli errori arbitrali dell’arbitro Orsato, in particolar modo sull’espulsione di Vecino e sul mancato rosso a Pjanic. Napoli si è sentita derubata, impotente, e dal profilo ufficiale Instagram del club è arrivata una frecciatina nei confronti dei rivali bianconeri: “dopo la partita, ho chiamato ...