JUVENTUS | NEDVED Settimo Scudetto di fila un' impresa straordinaria Senza Buffon

JUVENTUS - Nedved / "Siamo degli animali. Le polemiche ci hanno portato allo Scudetto" : Juventus, Nedved: il vicepresidente bianconero parla del settimo Scudetto consecutivo e delle polemiche che hanno portato la squadra a reagire e a trovare la voglia di vincere ancora.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 16:39:00 GMT)

Nedved in forma scudetto. E' il portafortuna della JUVENTUS : TORINO - Pavel Nedved ? E' sempre in grande forma. La scorsa settimana, il vice presidente della Juventus si è , ri, vestito da Furia Ceca, ancora una volta, ed è tornato a giocare a Hodonin, per i ...

Real-JUVENTUS - che vergogna dopo il (nettissimo) rigore : Agnelli e Nedved a bordo campo - neanche nei campi peggiori della terza categoria : 1/11 LaPresse ...

Benevento-JUVENTUS - caos in tribuna : Nedved perde la testa [VIDEO] : Benevento-Juventus, successo in trasferta dei bianconeri ma non sono mancati i momenti di nervosismo e soprattutto in tribuna con Pavel Nedved scatenato. l rigore di Higuain e qualche contatto nell’area di rigore opposta, hanno scatenato una veemente reazione verbale dei tifosi sugli spalti contro Nedved, il quale è stato allontanato dallo stadio dagli steward. Ecco il VIDEO dell’accaduto. L'articolo Benevento-Juventus, caos in tribuna: Nedved ...

JUVENTUS - Nedved : “Higuain è il miglior attaccante del mondo” : “Dybala e Higuain stanno facendo un’annata importante, sono molto contento di loro. Dybala puo’ fare la storia non solo della Juve, ma anche del calcio mondiale, ultimamente l’ho visto molto bene e puo’ solo migliorare”. Cosi’ il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, sulla coppia d’attacco bianconera chiamata a dare il meglio nel doppio confronto di Champions contro il Real Madrid. Al ...

JUVENTUS - Nedved : 'Incontreremo i più forti ma sul doppio confronto abbiamo più chance' : Nedved dichiara: 'Saranno due belle partite, sappiamo che incontreremo i più forti, quelli che hanno vinto le ultime due Champions. Stanno bene, a Parigi mi hanno impressionato, ma noi giocheremo da ...