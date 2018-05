Juventus | Moratti | “I bianconeri hanno le simpatie degli arbitri…”

serieanews

: #Moratti punge ancora la #Juventus: 'Ha la simpatia e il rispetto di chi lavora nel calcio italiano, come gli arbit… - GoalItalia : #Moratti punge ancora la #Juventus: 'Ha la simpatia e il rispetto di chi lavora nel calcio italiano, come gli arbit… - areanapoliit : Moratti: ''La Juventus ha le simpatie degli arbitri''. Poi sulla 'sua' Inter: ''Mio padre...'' - davideinno85 : RT @GoalItalia: #Moratti punge ancora la #Juventus: 'Ha la simpatia e il rispetto di chi lavora nel calcio italiano, come gli arbitri' ???? h… -

(Di lunedì 14 maggio 2018)- Massimo, intervistato sulle pagine del “Corriere della Sera”, ha rilasciato alcune dichiarazioni che suonano come una frecciatina nei confronti dei. “LA SIMPATIA DI CHI LAVORA NEL CALCIO” L’ex presidente nerazzurro ha così dichiarato: E’ la squadra in Italia più forte e completa, la continuità della proprietà le ha fatto bene. … L'articolo: “Ilearbitri…” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....