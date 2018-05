Juventus | i tifosi tornano a far festa in piazza San Carlo

Biglietti Roma Juventus / Tifosi bianconeri in rivolta : "I prezzi sono inaccettabili - non ci saremo" : Tifosi della Juventus furibondi per il caro Biglietti: "Contro la Roma non ci saremo. Tariffe inaccettabili". I gruppi organizzati della curva annunciano il loro dissenso con un comunicato. (Pubblicato il Sat, 12 May 2018 00:49:00 GMT)

Tifosi del Milan profetici : "Poker servito". Sì ma da parte della Juventus : Il Milan di Gattuso ha perso, male, sul campo contro la Juventus di Allegri ma i Tifosi del Diavolo hanno vinto sugli spalti per attaccamento ai colori e soprattutto per la bellissima coreografia ...

Napoli - tifosi contro la Juventus : striscione con sfottò clamoroso [FOTO] : Tensione sempre più alta quella tra Juventus e Napoli, in particolar modo i tifosi azzurri sono furiosi dopo i nuovi favori arbitrali a favore dei bianconeri, anche la gara contro il Bologna è stata condizionata dalle decisioni dell’arbitro. I tifosi del Napoli hanno deciso di alzare la voce anche prima della gara contro il Torino, “Stagione 2018-2019: a parametro zero sono gli arbitri l’affare vero”. “De Laurentiis compra gli arbitri”, il ...

Juventus - Lichtsteiner dice addio : “Lascio a fine stagione. I tifosi non ci aiutano…” : Juventus, Lichtsteiner- Stephan Lichtsteiner conferma il suo addio alla Juventus a fine stagione. Il terzino svizzero dirà addio ai colori bianconeri dopo 7 anni. Tanti i ringraziamenti, ma anche una piccola stoccata ai tifosi bianconeri. “GIOCHERO’ ALL’ESTERO…” Queste le parole del terzino svizzero ai microfoni di Sky: “Sì lascio la Juve a fine stagione. Voglio […] L'articolo Juventus, Lichtsteiner dice ...

La Juventus fa gli auguri a Bonucci - i tifosi si dividono : TORINO - 'Sette stagioni insieme. Sei Scudetti. Tre Coppe Italia. Tre Supercoppe. E momenti indimenticabili. auguri, Leonardo Bonucci!'. Un post per alcuni inatteso, per altri assolutamente normale e ...

Juventus - Barzagli : "Tifosi venuti a sostenerci. Inter? Fondamentale - non decisiva" : Il difensore bianconero parla di quanto accaduto ieri a Vinovo e della prossima sfida che attende la Signora

Juventus - Barzagli / "I tifosi non ci hanno contestato. Ora deve venire fuori la nostra voglia di vincere" : Juventus, Barzagli: il difensore bianconero ci tiene a sottolineare che i tifosi ieri non hanno contestato i calciatori. Ora però deve emergere la voglia del gruppo di continuare a vincere.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:38:00 GMT)

Juventus - Barzagli : 'Nessuna contestazione : i tifosi ci hanno solo incitato' : 'Sono venuti per darci la loro fiducia, quindi è stata una giornata positiva al di là di quello che si può dire fuori', aggiunge il 36enne toscano ai microfoni di Sky Sport . 'Conosciamo l'importanza ...

Confronto Buffon-tifosi - la risposta del portiere bianconero non convince i supporter della Juventus : Tensione in casa Juventus dopo la sconfitta nello scontro scudetto contro il Napoli, adesso un solo punto di vantaggio sulla squadra di Maurizio Sarri. Ieri contestazione da parte dei tifosi bianconeri delusi dalle ultime prestazioni ma anche e soprattutto per il mancato saluto al termine della partita. “Noi vi aspettavamo, hai salutato i napoletani, ma non sei venuto da noi: perché?”, la domanda degli ultras a cui Buffon risponde ...

Juventus - contestazione tifosi a Vinovo/ Lo sfottò dei tifosi interisti infiamma la sfida di sabato : Juventus, contestazione tifosi a Vinovo, corì ultrà dopo il ko di domenica sera contro il Napoli di Maurizio Sarri: "Ora fuori i ***". Dybala, Marchisio e Buffon...(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:30:00 GMT)

Nervi tesi in casa Juventus - ecco il discorso dei tifosi all’attaccante Dybala : La situazione in casa Juventus non è facile dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli, contestazione dei tifosi dopo le ultime prestazioni, è stato chiesto lo scudetto. Colloquio tra i tifosi e l’attaccante Dybala, ecco le parole all’argentino: “non possiamo contestare niente noi a voi. Siamo solo ed esclusivamente per incitarvi e basta. Noi non vogliamo perdere questo scudetto, questo è il nostro scudetto, ...

Juventus - i tifosi scatenati : “via Allegri - in panchina Klopp!” : La situazione in casa Juventus è sempre più delicata, in particolar modo la sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli potrebbe portare pesanti ripercussioni. Oggi tensione altissima in casa bianconera con i tifosi che hanno chiesto un confronto con squadra ed allenatore dopo le ultime deludenti prestazioni. I tifosi chiedono la ‘testa’ di Allegri e sono rimasti colpiti da un altro allenatore Klopp, protagonista sulla panchina ...

Juventus - contestazione tifosi a Vinovo/ Cori ultrà dopo il ko col Napoli : "Ora fuori i **". Buffon - Dybala... : Juventus, contestazione tifosi a Vinovo, corì ultrà dopo il ko di domenica sera contro il Napoli di Maurizio Sarri: "Ora fuori i ***". Dybala, Marchisio e Buffon...(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:29:00 GMT)