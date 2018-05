Juventus | Chiellini contro Napoli | “Hanno esultato presto | zitti” Video | Pinsoglio | coro

Juventus - Chiellini : 'Ringrazio gli avversari - ci hanno dato la carica' : Il difensore bianconero, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Roma, non si è risparmiato qualche piccola frecciatina nel ripercorrere la stagione della Juventus: "È stato ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Juventus : Chiellini ancora out. Ultime novità live e quote (Serie A 37^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Juventus: le quote e le Ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri senza Cuadrado, Di Francesco con Manolas e Perotti ancora acciaccati

Juventus : “Chiellini convocato per il Bologna - out Hoewedes e Mandzukic” : L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha convocato 19 giocatori per l’anticipo della 36esima giornata di Serie A contro il Bologna in programma all’Allianz Stadium domani alle 20.45. Torna a disposizione Giorgio Chiellini, mentre sono out Mario Mandzukic e a sorpresa Benedikt Hoeweds, che ha riportato un trauma distrattivo alla regione adduttoria della coscia destra durante la sessione di allenamento odierna. Questo ...

Juventus - Allegri sbotta in conferenza : la verità sullo spogliatoio post-Napoli - stagione finita per Chiellini : “Chiellini ha terminato la stagione”. Le parole di Massimiliano Allegri sono state abbastanza chiare, in conferenza stampa l’allenatore della Juventus ha svelato le condizioni del difensore della Nazionale, condizioni non certo positive. Il calciatore non sarà presente nelle prossime 4 gare della stagione e dunque salterà anche la finale di Coppa Italia del 9 maggio. Poi altre importanti indicazioni del tecnico della Juventus: “I tifosi ...

Juventus - il ko di Chiellini tra alternative e contraddizioni : TORINO - Riavvolgiamo il nastro, a mente fredda, e torniamo a Juventus-Napoli . Una delle fasi più sintomatiche di 'confusione in casa bianconera' è stato il momento della sostituzione - peraltro ...

Ahi Chiellini! La stagione è finita. Juventus - per San Siro Höwedes o Rugani : Lui si è già riposato anche troppo e controvoglia, per approfittare della giornata libera concessa da Massimiliano Allegri ai giocatori bianconeri per smaltire le scorie fisiche e mentali della ...

Juventus - Chiellini salta l'Inter : lesione al bicipite femorale. Stagione finita? : Sconfitta per 0-1 contro il Napoli, il colpo di testa vincente di Kalidou Koulibaly ha riaperto il campionato riportando gli azzurri a -1 dalla Juventus. Per i bianconeri un brutto finale di gara, con ...

Juventus - finale incandescente : Inter e Roma - out Chiellini : Juventus, finale incandescente- Campionato riaperto e volata scudetto tutta da gustare. Il Napoli si porta a -1 e riaccende le speranze tricolore. Occhio al finale di stagione complicato per i bianconeri. Prossimo match in casa dell’Inter, poi, Bologna in casa, Roma all’Olimpico e turno finale in casa con il Verona. Un calendario piuttosto complicato in […] L'articolo Juventus, finale incandescente: Inter e Roma, out Chiellini ...

Juventus - ansia Chiellini : rischia di saltare l'Inter e non solo : TORINO - Facile parlare dopo di presagi, ma di certo la serata della Juventus non era iniziata bene. Pochissimi minuti e una smorfia sul volto di Giorgio Chiellini aveva fatto scattare l'allarme, ...

Infortunio Chiellini, problema muscolare in Juventus - Napoli: ansia per la finale di Coppa Italia contro il Milan. Le ultime notizie sulle condizioni del difensore bianconero