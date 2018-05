JUVENTUS CAMPIONE D' ITALIA Allegri esalta il gruppo dello Scudetto | Un nome?

JUVENTUS CAMPIONE d'Italia : settimo scudetto consecutivo : Alla Juventus di Massimiliano Allegri serviva un punto per conquistare il 34esimo scudetto della sua storia, il settimo consecutivo , e puntualmente questo prezioso punto è arrivato. Lo 0-0 conquistato ...

La JUVENTUS cala il Settebello : è ancora campione d’Italia : E sono sette! La Juventus si conferma la squadra più forte d’Italia e conquista lo Scudetto per la settima volta consecutiva, il 34esimo della sua storia. Ai bianconeri è sufficiente il pareggio senza reti all’Olimpico con la Roma per avere la matematica certezza del tricolore: ad una giornata dalla fine del campionato, infatti, la Vecchia Signora conserva 4 punti di vantaggio sul Napoli, al quale non serve a nulla la contemporanea vittoria sul ...