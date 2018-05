Juventus | Allegri | ' Ora tutti al mare Futuro? Se non mi mandano via | resto'

Juventus - il settimo sigillo. Allegri : 'Restare? Se non mi cacciano...' : Torino - L'ultimo sigillo è sempre il più bello, o significativo. Di scudetti senza soluzione di continuità, la Juve ne ha vinti sette , il suo condottiero Massimiliano Allegri quattro. 'Ora vado al ...

La Juventus vince il settimo scudetto consecutivo. Tutti i meriti di Allegri : L'unica con cui non ha feeling è la Supercoppa italiana: quattro finali e una sola vittoria, nel 2015. Per il resto Massimiliano Allegri non ha lasciato prigionieri da quando è arrivato alla Juventus .

Juventus CAMPIONE D'ITALIA/ Allegri esalta il gruppo dello Scudetto : "Un nome? Pinsoglio fondamentale" : La JUVENTUS vince il settimo Scudetto consecutivo: all'Olimpico basta lo 0-0 contro la Roma per festeggiare il settimo Scudetto consecutivo, inutile la vittoria del Napoli a Marassi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 00:21:00 GMT)

Allegri - sono dichiarazioni d’addio? Il tecnico della Juventus parla così del futuro : La Juventus ha vinto lo scudetto, adesso è il momento di programmare il futuro ed in particolar modo a tenere banco è la decisione su Allegri e di Allegri. Ecco le parole dell’allenatore a Mediaset Premium: “E’ stata una stagione entusiasmante, è giusto che i ragazzi festeggino. Dobbiamo farlo anche perchè quattro anni così difficilmente si possono ripetere. Faccio i complimenti a tutti, alla squadra e a chi ha lavorato a Vinovo. ...

Juventus - Marotta conferma Allegri ma… non è convinto : La Juventus è in campo per la gara di campionato contro la Roma, l’obiettivo per la squadra di Massimiliano Allegri è conquistare lo scudetto con una giornata d’anticipo. Prima del match Marotta ha parlato a Premium anche del futuro di Allegri, il dirigente bianconero lascia tutte le porte aperte anche ad un possibile addio: “Non abbiamo pensato all’eventualità che Allegri vada via. A bocce ferme ci vedremo e valuteremo il ...

Infortunio Khedira/ Juventus - fastidio muscolare nel riscaldamento : Allegri “risparmia” il centrocampista : Infortunio Khedira: Juventus, fastidio muscolare nel riscaldamento. Allegri “risparmia” il centrocampista e manda in campo Matuidi contro la Roma. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 21:16:00 GMT)

Juventus - la richiesta di Allegri : ANSA, - TORINO, 12 MAG - Quella di domani "è sempre Roma-Juventus. Giocheremo in uno stadio pieno: loro devono raggiungere la Champions e noi lo scudetto. Ai ragazzi ho detto che se vogliono una ...

Roma-Juventus - Allegri : “De Laurentiis? Ci vuole equilibrio. Chiudiamo pratica scudetto…” : Roma-Juventus, Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus, ha commentato l’imminente match, lanciando anche una piccola frecciatina a De Laurentiis dopo le sue parole. SUL MATCH DI DOMANI “E’ sempre Roma-Juve e ci sarà lo stadio pieno. Loro devono raggiungere la Champions, noi lo scudetto. Ai ragazzi ho detto che se […] L'articolo Roma-Juventus, Allegri: “De ...

Juventus - Allegri resterà solo con una rivoluzione : dentro 6 acquisti : Juventus, Allegri- Uno scudetto da conquistare in maniera matematica, poi attenzioni proiettate verso il futuro. Massimiliano Allegri resterà in bianconero solamente dinanzi ad una vera e propria rivoluzione e solamente dinanzi ad almeno 6 nuovi innesti. Questo ciò che riporta l’odierna edizione di “Quotidiano Sportivo“. Juventus e Allegri parleranno del futuro solamente al termine del […] L'articolo Juventus, Allegri ...