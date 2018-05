Juve | lo scudetto della vergogna | manichini del Napoli impiccati

Serie A/ Scudetto Juventus : non è una novità. Icardi tradisce - ma c'è ancora uno spareggio... : I principali temi della 37^ giornata di Serie A visti da ALFREDO MARIOTTI: il racconto di come le big e le altre squadre hanno affrontato il penultimo turno del loro campionato(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 07:00:00 GMT)

Juventus scudetto - Dybala : "Mostruosi". La gioia dei giocatori sui social : Grande festa nello spogliatoio Juve per il settimo scudetto esternati, come vuole ormai la tradizione, anche sui social. Da Dybala a Matuidi, da Howedes a Benatia, ecco i contenuti social dei ...

Max Allegri si gode il settimo scudetto di fila della Juve : La Juve dei record. Max Allegri si gode il settimo scudetto consecutivo della Vecchia Signora. E’ il suo quarto consecutivo.

Juventus - Marchisio : 'E' lo scudetto di un popolo intero' : ROMA - 'Non è facile realizzare quello che abbiamo fatto ma dietro a questi sette scudetti c'è tutto ciò che significa essere Juventus'. Così Claudio Marchisio, su Instagram.' Uno scudetto non lo si ...

JuveNTUS CAMPIONE D'ITALIA/ Allegri esalta il gruppo dello Scudetto : "Un nome? Pinsoglio fondamentale" : La JUVENTUS vince il settimo Scudetto consecutivo: all'Olimpico basta lo 0-0 contro la Roma per festeggiare il settimo Scudetto consecutivo, inutile la vittoria del Napoli a Marassi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 00:21:00 GMT)

Juve campione d’Italia - Barzagli : “meritavamo lo Scudetto come il Napoli” : “Entreremo nella storia. E’ stata un’altra annata eccezionale e oggi non era facile perché venivamo dalla vittoria della Coppa Italia e potevamo avere qualche distrazione. Abbiamo sofferto come tutto l’anno ma siamo stati grandi. Ci meritiamo la vittoria e ora festeggeremo questa grande impresa, siamo felici per tutti i tifosi”. Così il difensore della Juve Andrea Barzagli dopo la conquista del titolo. “Lo ...

Roma-Juventus 0-0 - bianconeri campioni d’Italia. Sarri : “Scudetto perso in albergo” : Roma-Juventus- La Juventus pareggia 0-0 all’Olimpico e si proclama Campione d’Italia per la 34^volta. Un match equilibrato e privo di colpi di emozioni. Festa negli spogliatoi dell’Olimpico. Allegri a fine gara ha colto l’occasione per ringraziare i propri ragazzi e la società bianconera. Sarri STUZZICA: “SCUDETTO perso IN ALBERGO” Il tecnico partenopeo, dopo il netto […] L'articolo Roma-Juventus 0-0, ...

Allegri : 'Alle Juve le motivazioni le trovi sempre. Uomo scudetto? Pinsoglio' : Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , parla a Premium Sport dopo la vittoria dello scudetto da parte dei bianconeri: 'E' giusto che i ragazzi festeggino. Sono contento che i ragazzi abbiano chiuso il campionato così abbiamo una settimana in più di ...

Juventus campione d'Italia : settimo scudetto consecutivo : Alla Juventus di Massimiliano Allegri serviva un punto per conquistare il 34esimo scudetto della sua storia, il settimo consecutivo, e puntualmente questo prezioso punto è arrivato. Lo 0-0 conquistato ...

Juventus - è festa dopo lo scudetto : delirio nello spogliatoio bianconero [FOTO e VIDEO] : 1/18 Foto Twitter Juventus ...

Juventus scudetto simbologia numero sette 7 : sette volte in sette anni: mai nessuno prima di lei. La juventus buca i calcoli del tempo, entra nei moti siderali, diviene parte del cosmo come lo vide Pitagora e lo prefigurarono i sapienti caldei ed i loro magi, uomini usi a rimirar le stelle dall’ultimo piano dei loro ziggurat. sette erano, secondo loro, i pianeti, e ad ogni pianeta corrispondeva un cielo e tutti insieme facevano il cosmo: la perfezione e la totalità. Poi ...

Serie A : Juventus campione d'Italia - settimo scudetto consecutivo - : Ai bianconeri è bastato lo 0-0 con la Roma all'Olimpico per ottenere il punto che mancava per la certezza matematica. Gli highlights della partita su Sky Sport

Serie A : Juventus campione d'Italia - settimo scudetto consecutivo : Serie A: Juventus campione d'Italia, settimo scudetto consecutivo Ai bianconeri è bastato lo 0-0 con la Roma all'Olimpico per ottenere il punto che mancava per la certezza matematica. Gli highlights della partita su Sky Sport Parole chiave: ...

Juventus - settimo scudetto consecutivo ma la delusione Champions pesa come un macigno : settimo scudetto consecutivo per la Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri può festeggiare dopo il pareggio contro la Roma, 0-0 all’Olimpico. Poche emozioni nella gara della 37^ giornata del campionato di Serie A, risultato a reti inviolate, il successo del Napoli contro la Sampdoria non ha rinviato la festa scudetto dei bianconeri. E’ stata una corsa sicuramente condizionata nelle ultime partite, in particolar modo gli errori ...