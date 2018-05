Juve | lo scudetto della vergogna | manichini del Napoli impiccati

Juve - Marotta : “importante vincere lo Scudetto anche con la Var” : “Per noi era importante vincere anche quest’anno, il primo di impiego della Var. Ci siamo riusciti e ne siamo felici”. Beppe Marotta, ad della Juventus, così ha espresso la propria soddisfazione per il settimo Scudetto consecutivo, che ha coinciso con la prima stagione di uso della nuova tecnologia. “Noi ci siamo sempre detti favorevoli alla video assistenza agli arbitri – ha aggiunto – Non elimina tutti gli ...

Serie A - sabato alle 15 la festa scudetto Juve. Genoa-Torino domenica alle 15 : L'ufficialità dello scudetto alla Juve e l'assenza di obiettivi di classifica per Genoa e Torino porta allo spostamento orario di due gare. Juve-Verona si giocherà sabato 19 maggio alle ore 15 , ...

Roma-Juventus - Allegri sul settimo scudetto : "Ciclo irripetibile" : L'uomo della storia bianconera esalta il gruppo: ''Vittoria dei ragazzi, bravi a resistere emotivamente agli eventi. Uomo simbolo? Pinsoglio''

Juve : arrivano i primi due colpi post-scudetto? Video : La Juventus ha conquistato il suo settimo scudetto consecutivo dopo aver vinto anche la quarta Coppa Italia di fila; confermandosi regina e padrona incontrastata del nostro calcio. Le altre continuano ad assistere inerti ad un dominio assoluto, consapevoli di essere in grande ritardo rispetto alla Vecchia Signora. Nonostante ciò la dirigenza bianconera sta gia' lavorando sul mercato [Video], per regalare ad Allegri nuovi rinforzi di ...

Scudetto alla Juve - Reina : 'La fine di un sogno'. Poi il saluto : 'Ora l'ultima con il Napoli' : 88 punti in campionato, 27 vittorie su 37 gare in Serie A: numeri straordinari, che però non sono bastati al Napoli per conquistare il tricolore. Nonostante i due record assoluti realizzati dal club ...

I tifosi della Juventus contro quelli del Napoli : "Lo Scudetto? Immagina - puoi" : La Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto lo Scudetto ma ha dovuto faticare e non poco per piegare la resistenza del Napoli di Maurizio Sarri che con 88 punti ha stabilito il record di punti in ...

Juve : arrivano i primi due colpi post-scudetto? : La Juventus ha conquistato il suo settimo scudetto consecutivo dopo aver vinto anche la quarta Coppa Italia di fila; confermandosi regina e padrona incontrastata del nostro calcio. Le altre continuano ad assistere inerti ad un dominio assoluto, consapevoli di essere in grande ritardo rispetto alla Vecchia Signora. Nonostante ciò la dirigenza bianconera sta già lavorando sul mercato, per regalare ad Allegri nuovi rinforzi di qualità. Marotta e ...

Juventus campione d'Italia 2018/ Le pagelle dello scudetto : Douglas Costa MVP - Higuain decisivo : Juventus campione d'Italia 2018: le pagelle del settimo scudetto consecutivo con i voti a tutti i protagonisti. L'esterno brasiliano al suo primo anno si prende la palma del migliore (Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:14:00 GMT)

Scudetto Juve - la festa e la rabbia : D'altra parte, sostengono, "siamo nel 2018 ed esiste ancora gente che tifa il più grande bluff della storia dello sport mondiale... la giuve ", titolare di "uno Scudetto di cartone festeggiato da una ...

Juve - pizza scudetto e frecciate : 'Ora davvero i fuochi d'artificio' : Si canta 'Un giorno all'improvviso' nel bus bianconero accanto a tutti i cori Juventini mentre ci si avvia all'aeroporto per tornare a Torino. Atmosfera certamente gioviale, salendo in aereo arrivano ...

Juventus - lo scudetto non scalda la borsa : apertura in negativo : Il settimo titolo consecutivo per la Juventus non scalda la borsa. Dopo oltre un’ora dall’apertura di Piazza Affari, infatti, titolo del club bianconero è in negativo. Dopo un avvio del tutto piatto, con i primi scambi Piazza Affari ha preso un’intonazione marginalmente negativa: la borsa italiana cede lo 0,12%, con gli operatori ancora sostanzialmente indifferenti […] L'articolo Juventus, lo scudetto non scalda la borsa: ...

L'abitudine di vincere sempre : la (non) festa della Juve per il settimo scudetto : Ancora una festa, sempre all'Olimpico. Dopo il netto successo sul Milan in finale di Coppa Italia stavolta alla Juventus basta lo 0-0 con la Roma (cui invece manca ancora un punto per blindare il terzo posto in classifica) per conquistare il 34/o scudetto della sua storia, il settimo consecutivo. Per Massimiliano Allegri - al quarto double di fila, un record anche questo - un dolcissimo déjà-vu dopo il campionato vinto nel 2011 ...

Juventus - manichini del Napoli impiccati : lo scudetto della vergogna : Uno «scherzo» che di divertente ha ben poco. Questo quanto visto in una immagine che gira in rete, tre manichini con le maglie del Napoli e le maschere di Pulcinella impiccati ad un ponte...

Juventus-Verona anticipata - ecco data ed orario della festa scudetto : Juventus-Verona anticipata – La Juventus si è laureata campione d’Italia, alla squadra di Massimiliano Allegri è bastato il pareggio nella gara di campionato contro la Roma per conquistare matematicamente il settimo scudetto consecutivo, subito dopo il match delirio nello spogliatoio ma la vera festa è prevista per la gara di campionato contro il Verona. La decisione è stata quella di anticipare il match, la gara inizialmente era ...