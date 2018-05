Juve | è pronto l' annuncio di Buffon | conferenza stampa fissata per giovedì

Roma-Juve - pronto piano sicurezza : Tutto pronto per Roma-Juve di domani sera. Si è tenuto infatti questa mattina in Questura il tavolo tecnico , presieduto dal Questore Guido Marino, nel corso del quale sono stati messi a punto i ...

Calciomercato Juve - pronto un doppio colpo per vincere la Champions? Video : La Champions League sta diventando quasi una chimera per la #Juventus; anche quest'anno, infatti, la coppa dalle grandi orecchie è sfumata, a causa del rigore trasformato da Cristiano Ronaldo all'ultimo minuto del ritorno dei quarti di finale contro il Real Madrid. La Juventus insegue il più prestigioso trofeo per club europeo da ventidue anni e nella prossima sessione di #Calciomercato estivo Marotta e Paratici potrebbero mettere a segno dei ...

Juve - Mandzukic è pronto a dire addio : Secondo quanto riferito da Rai Sport , Mario Mandzukic è pronto a dire addio alla Juventus. La sua cessione è data quasi per scontata dopo un'annata particolare per l'attaccante croato, molto richiesto anche in Cina.

Real pronto a portare in tribunale chi parla di 'furto alla Juventus' : Duri infine anche i media italiani e catalani, con 'Sport' che il giorno dopo titolava 'El robo del siglo' . Ed è proprio questa definizione di 'furto' che ha fatto perdere le staffe prima al tecnico ...

Juventus-Real Madrid : le probabili formazioni. Tanti dubbi per Allegri. Alex Sandro recuperato e pronto dal 1' : Si avvicina il match di andata dei quarti di finale tra Juventus e Real Madrid. Si tratterà del remake della finale della scorsa edizione di Champions, quando a Cardiff i blancos si imposero sui bianconeri. Stavolta, invece, il confronto sarà giocato sui 180′. Si comincia da Torino, dall’Allianz Stadium, vero fortino della Juventus. Allegri deve fare i conti con le assenze di Benatia e Pjanic, entrambi squalificati. Nel primo caso ...

Juventus - Buffon pronto per Cristiano Ronaldo : 'Solo Trezeguet cinico come lui' : TORINO - ' Germania - Italia del Mondiale 2006 è certamente la partita più bella della mia carriera. Poi ci metto le sfide contro il Real Madrid sia del 2003 che del 2015, quindi l'esordio del Parma ...

Juve. Claudio Marchisio pronto a volare negli Stati Uniti : Contro Milan e Real Madrid si decide il futuro di Claudio Marchisio. La sua condizione è migliorata e il calciatore vorrebbe

Juventus - Khedira : pronto per la fase cruciale della stagione : TORINO - Venerdì sera aveva spaventato tutti uscendo per infortunio al 53' di Germania-Spagna, poi sabato mattina Sami Khedira aveva già spazzato via ogni spettro rassicurando via Instagram riguardo ...

Manchester United - pronto blitz da 200 milioni con Real - Psg e Juventus : TORINO - Il Mirror elenca gli obiettivi del Manchester United per il prossimo anno. Un vorticoso giro di nomi che si intrecciano tra scambi, acquisti e cessioni. Mourinho , secondo il tabloid inglese, ...

JuveNTUS - ALLEGRI AL PARIS SAINT GERMAN?/ Al-Khelaifi pronto a congedare Emery : ALLEGRI al PARIS SAINT Germain? L’allenatore della JUVENTUS supera Sarri nella lista dello sceicco. Il Conte Max sarebbe il primo nella lista dei desideri di Nasser Al-Khelaifi(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Milan - Gattuso : rinnovo pronto. La firma prima della sfida contro la Juve : «Ha un talento straordinario e il momento per rinnovare arriverà presto, non questa settimana però perché sarò in giro per il mondo», la parte dell'ultimo weekend. E per passare alle cose formali, si ...

Juventus - in Spagna : 'Pronto un 'piano Morata' per Ceballos' : TORINO - La scorsa estate si rivelò una missione impossibile, con le sirene del Real Madrid che riuscirono a stregare Dani Ceballos , ma la Juventus ora è pronta a tornare all'assalto per quello che ...

Juventus-Martial - contatti già avviati : Marotta pronto alla maxi offerta : Juventus-Martial- La Juventus è pronta a mettere le mani su Anthony Martial. L’attaccante francese, attualmente in forza al Manchester United, con contratto in scadenza nel 2019, sarebbe il primo obiettivo bianconero in vista della prossima sessione di mercato estiva. offerta DA 60 MILIONI DI EURO Marotta e Paratici sarebbero pronti a presentare un’offerta cash da […] L'articolo Juventus-Martial, contatti già avviati: Marotta ...

Juventus - dall'Inghilterra : 'Allegri pronto a dire 'sì' all'Arsenal' : LONDRA - Si torna a parlare di possibile futuro in Inghilterra per Massimiliano Allegri . Secondo il 'Sun', è ormai certo che a fine stagione terminerà il lunghissimo 'regno', durato 22 anni, di ...