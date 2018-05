Juve campione d’Italia | Barzagli | “meritavamo lo Scudetto come il Napoli”

Juve campione d’Italia - Di Francesco : “sono un esempio da seguire” : “La Juve ha mentalità e solidità, una società che è sempre la stessa e sa gestire benissimo le situazioni, lavando i panni sporchi in casa. Sono un esempio anche per unità di intenti e di gruppo, anche su falli minimi entravano tutti a protestare. Sono uniti e un esempio per tutti, ci tengono all’obiettivo e danno tutto”. Nel dopo-partita del match dell’Olimpico, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco parla dei ...

Calcio - Juventus Campione d’Italia 2018! Basta lo 0-0 con la Roma : settimo scudetto consecutivo - 34° nella storia : La Juventus è matematicamente Campione d’Italia 2018! I bianconeri hanno conquistato il settimo scudetto consecutivo (impresa mai riuscita a nessuno nella storia), il 34° di tutti i tempi. La squadra di Massimiliano Allegri doveva conquistare un punto nel match contro la Roma per avere la matematica certezza del titolo e così è stato: lo 0-0 maturato allo Stadio Olimpico ha fatto partire la festa. Dopo aver vinto la Coppa Italia in ...

Juve campione d’Italia per la 7° volta di fila : dallo scudetto più sofferto passa una doverosa rivoluzione - non solo in campo : Adesso c’è anche la matematica. Ma questo campionato la Juventus lo aveva di fatto già conquistato la settimana scorsa, anzi, quella precedente con il tonfo clamoroso del Napoli a Firenze, o forse ancora prima come sostengono i suoi detrattori, durante il big match di San Siro contro l’Inter condizionato dalle scelte di Orsato. Il risultato non cambia. Ha vinto ancora la più forte, ovvero la Juve: il risultato all’Olimpico contro la Roma ...

