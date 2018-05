Juve campione | Chiellini gongola | Ci hanno mancato di rispetto | ora

Juventus campione d'Italia 2018/ Le pagelle dello scudetto : Douglas Costa MVP - Higuain decisivo : Juventus campione d'Italia 2018: le pagelle del settimo scudetto consecutivo con i voti a tutti i protagonisti. L'esterno brasiliano al suo primo anno si prende la palma del migliore (Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:14:00 GMT)

Segugi - bidoni e latin lover : il pagellone della Juventus campione : Passano gli anni e cambiano gli interpreti, ma il risultato resta sempre lo stesso: la Juventus è campione d’Italia per la settima volta consecutiva. I bianconeri festeggiano il 34esimo Scudetto della loro storia, il quarto della gestione Allegri. E’ lui, col suo inalterabile aplomb, il principale artefice dell’ennesimo successo della Vecchia Signora. Regista di una macchina ormai collaudata, nella quale ogni ingranaggio fa la sua parte con ...

Juve campione d’Italia - Di Francesco : “sono un esempio da seguire” : “La Juve ha mentalità e solidità, una società che è sempre la stessa e sa gestire benissimo le situazioni, lavando i panni sporchi in casa. Sono un esempio anche per unità di intenti e di gruppo, anche su falli minimi entravano tutti a protestare. Sono uniti e un esempio per tutti, ci tengono all’obiettivo e danno tutto”. Nel dopo-partita del match dell’Olimpico, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco parla dei ...

Juve campione d’Italia - Barzagli : “meritavamo lo Scudetto come il Napoli” : “Entreremo nella storia. E’ stata un’altra annata eccezionale e oggi non era facile perché venivamo dalla vittoria della Coppa Italia e potevamo avere qualche distrazione. Abbiamo sofferto come tutto l’anno ma siamo stati grandi. Ci meritiamo la vittoria e ora festeggeremo questa grande impresa, siamo felici per tutti i tifosi”. Così il difensore della Juve Andrea Barzagli dopo la conquista del titolo. “Lo ...

