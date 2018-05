Ivanka Trump ' apre' ambasciata | benvenuti in capitale Israele

GERUSALEMME - APRE NUOVA AMBASCIATA USA/ Ivanka Trump in Israele - violenti scontri con i palestinesi : Donald Trump manderà video-messaggio domani per apertura AMBASCIATA Usa a GERUSALEMME: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. Solo 4 Paesi Ue all'inaugurazione(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:34:00 GMT)

All'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme Trump manda la figlia Ivanka. Lui non ci sarà : Il presidente americano Donald Trump non sarà presente All'inaugurazione dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme in programma per il 14 maggio prossimo. A rappresentare gli Stati Uniti ci sarà però una folta delegazione guidata dal vice segretario di Stato, John Sullivan. Accanto a lui, il genero del presidente, Jared Kushner, consigliere della Casa Bianca per il Medio Oriente, la figlia Ivanka Trump e il segretario del ...

Donald Trump e Melania “separati in casa” : “I due non dormono insieme - e tra la first lady e Ivanka non corre buon sangue” : Lui si sveglia all’alba e twitta. Lei si alza più tardi e si dedica al figlio. I due, ha raccontato una fonte al Washington Post, passano pochissimo tempo insieme. Non dormono insieme, non mangiano insieme, si divertono (si divertono?) separatamente. Sono Donald Trump e la first lady Melania che, sempre stando al quotidiano statunitense, non starebbero insieme nemmeno quando si trovano nella nota residenza di vacanza. Ma Melania, ...

Ballando con le stelle 2018 - eliminati e finalisti/ Semifinale : Ivana Trump candida Ivanka alla Casa Bianca : A Ballando con le stelle 2018, i superospiti si sprecano. Si parte da Ryan Reynolds e Josh Brolin, per finire a Ivana Trump e Rossano Rubicondi. La gara prosegue con una doppia eliminazione.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 07:00:00 GMT)

Giuliani - Ivanka Trump non si tocca : 3.14 Rudy Giuliani, l'ex sindaco di New York, 'new entry' nel team di legali del presidente Trump, avverte Mueller, procuratore che indaga sul Russiagate: Ivanka Trump è off-limits. Lo ha detto durante un'intervista a Fox, rispondendo sulle indiscrezioni di Politico sul fatto che Mueller potrebbe usare la primogenita prediletta figlia del presidente per arrivare a Trump. "Andrei direttamente nei miei uffici con una lancia se colpissero ...

Ivanka Trump nella bufera per le sue scarpe prodotte in Cina : 'È sfruttamento'. Ed è di nuovo polemica : Ivanka Trump, super mamma in carriera: è uno schianto! - GUARDA LA DENUNCIA - La Huajian è il primo produttore di scarpe e articoli di pelletteria del mondo. Ma ora si scopre ancora di più sulla ...

DONALD TRUMP - PORNOSTAR STORMY DANIELS/ “Minacce per non parlare : gli ricordavo la figlia Ivanka” : Parla STORMY DANIELS, la PORNOSTAR che passò una notte con DONALD TRUMP molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 14:45:00 GMT)

Ivanka Trump bocciata in chimica su Instagram : Guanti di gomma, camice e occhiali. Ivanka Trump è apparsa così su Instagram, dopo aver visitato un laboratorio di ricerca. Il post, che voleva mettere l’accento sull’attenzione del padre ai temi della formazione e sul suo sostegno alla scienza, si è però trasformato in un epic fail. La figlia di Donald non ha convinto i suoi follower nei panni di provetta ricercatrice, ha irritato chi, invece, ha interpretato il post come un ...

Se la presidenza Trump mette alla prova «l’amicizia» tra Chelsea (Clinton) e Ivanka : Chelsea Clinton e Ivanka Trump avevano promesso le migliori intenzioni. Ma un anno dopo l’inizio della presidenza Trump, molto è (inevitabilmente) cambiato nell’amicizia tra la figlia «prediletta» di Donald e l’unica figlia di Hillary e Bill Clinton. L’ha lasciato intendere l’ex first daughter, ospite del The Late Show di Stephen Colbert: «Io e Ivanka non ci sentiamo da un bel po’ di tempo», ha ammesso, per ...

Trump - Kushner e Ivanka via dalla Casa Bianca? : Oltre che ricattabile e manipolabile, infatti, il misterioso consigliere potrebbe modellare interi comparti della politica estera statunitense sulla forma dei suoi affari. Potrebbe addirittura averlo ...