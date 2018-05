Iran | Trump parla con Macron | “Serve accordo complessivo”

Iran - Trump verso sanzioni ad aziende Ue. L’Italia rischia scambi per 3 miliardi. Il regime dà 60 giorni per salvare l’accordo : Le sanzioni Usa contro il regime di Teheran potrebbero colpire anche l’Europa. Più che un monito, quello del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton, suona come una vera e propria minaccia. Perché l’amministrazione Trump non ha alcuna intenzione di fare sconti ai Paesi che non seguIranno Washington nel ripudiare l’accordo sul programma nucleare dell’Iran. A tremare sono le aziende europee che, tra investimenti e ...

Prodi condanna Trump sull'Iran E se la mossa Usa fosse giusta? Ecco perché il Professore sbaglia : Romano Prodi condanna con parole di fuoco il Presidente americano Trump per non avere ratificato l’accordo con l’Iran, ma commette proprio questo genere di errore. Sostiene che la mossa di Trump è dannosa, e addirittura nemmeno ipotizza Segui su affaritaliani.it

Trump : accordo nucleare Iran era una grande menzogna - ma ora non più : "Il budget militare dell'Iran è cresciuto del 40% sin da quando l'accordo negoziato da Obama è stato raggiunto... Ancora una indicazione che era tutta una grande menzogna. Ma ora non più!". Così, via ...

Iran - May a Trump : Gb impegnata su intesa : 00.23 La premier britannica May ha confermato in un colloquio telefonico con il presidente Usa Trump, che il Regno Unito resta "fortemente impegnato" sull'intesa con Teheran sul nucleare. Così l'ufficio stampa di Downing Street. Theresa May "ha ribadito la posizione del governo sull'accordo nucleare Iraniano, sottolineando che noi e l'Ue rimaniamo fortemente impegnati per assicurare che l'intesa venga mantenuta perché è il modo migliore per ...

Israele - i vertici militari contro Trump (e Netanyahu) : l’accordo sul nucleare Iraniano funziona : Secondo Gadi Eizenkot, «al momento l'accordo, con tutti i suoi difetti, funziona e sta rinviando di 10/15 anni la visione nucleare iraniana». Mossad irritato dalla presentazione in tv dei segreti nucleari iraniani fatta giorni fa da Netanyahu. Tutti concordi però su un fatto: il pericolo alla frontiera nord del Paese è reale e va scongiurato...

Israele - i vertici militari contro Trump (e Netanyahu) : l’accordo sul nucleare Iraniano stava funzionando : Secondo Gadi Eizenkot, «al momento l'accordo, con tutti i suoi difetti, funziona e sta rinviando di 10/15 anni la visione nucleare iraniana». Mossad irritato dalla presentazione in tv dei segreti nucleari iraniani fatta giorni fa da Netanyahu. Tutti concordi però su un fatto: il pericolo alla frontiera nord del Paese è reale e va scongiurato...

Iran - Khamenei svela messaggio 'top secret' di Trump agli alleati in Medio Oriente : ... evidenzia il Washington Post, è intervenuta sull'argomento anche durante un intervento alla Farhangian University di Teheran: 'Alcuni giorni fa Trump ha scritto una lettera ai leader del mondo arabo.

Nucleare Iran - Trump e Israele preparano un assedio : di Roberto Iannuzzi* Esacerbando il già teso clima internazionale, Donald Trump ha infine deciso di uscire dall’accordo Nucleare con l’Iran. Ma bisogna essere chiari: quello che è stato descritto come un “ritiro” americano dal cosiddetto Joint comprehensive plan of action (Jcpoa) è in realtà una violazione pura e semplice dei termini dell’accordo. Anzi, è il culmine di una serie di violazioni da parte statunitense. Il Jcpoa prevedeva infatti ...

Iran - migliaia in strada contro gli Usa dopo annuncio Trump sul nucleare : bruciano le bandiere americane : bruciano le bandiere americane a Teheran. La protesta si è accesa nelle piazze Iraniane dopo la decisione di Donald Trump di lasciare l'accordo nucleare siglato nel 2015: dopo la preghiera...

Iran - proteste contro Trump per uscita dall'accordo sul nucleare : ... quella di Trump, criticata anche dall'Europa e che sta preoccupando il mondo intero con la nuova escalation di violenze in Medio Oriente. 11 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Chi dà una mano a Trump nello scontro con l’Iran : Il mondo lo considera un isolazionista. Ma da Israele all’Arabia Saudita, il presidente statunitense non è il solo a volere il rovesciamento del regime a Teheran. Leggi

Nucleare Iran - perché la decisione di Trump preoccupa non poco anche il Vaticano : L’ultima mossa di Trump, benché preannunciata, sta suscitando grande preoccupazione in Vaticano. Papa Francesco è allarmato. L’Osservatore Romano mercoledì ha aperto la prima pagina con il titolo: “Strappo di Trump sull’Iran”. E nell’articolo, citando il presidente americano sulle cosiddette “prove” esibite dal premier israeliano Netanyahu a proposito della presunta attività Nucleare Iraniana, il quotidiano della Santa Sede si premura di ...