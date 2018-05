Iran | Trump minaccia l' Europa | aziende Ue a rischio sanzioni

Commerci con l'Iran - quanto peserebbero sull'Italia le sanzioni di Trump? : Trump minaccia sanzioni agli stati europei che intrattengono rapporti Commerciali con l'Iran. Quali conseguenze economiche se l'Italia disobbedisse all'America

Commerci con l’Iran - quanto peserebbero sull’Italia le sanzioni di Trump? : O con noi o con gli Stati Uniti. È questo, ridotto ai minimi termini, il senso dell’ultimatum che l’Iran ha dato ai paesi europei. Entro massimo 60 giorni dovranno decidere se sostenere la posizione di Donald Trump, che ha annunciato il ritiro dall’accordo sul nucleare sottoscritto con lo Stato nel 2015, oppure sconfessarla e restare partner anche Commerciali della terra degli ayatollah. Messa tra due fuochi l’Italia sta soppesando bene il da ...

Iran - Trump verso sanzioni ad aziende Ue. L’Italia rischia scambi per 3 miliardi. Il regime dà 60 giorni per salvare l’accordo : Le sanzioni Usa contro il regime di Teheran potrebbero colpire anche l’Europa. Più che un monito, quello del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton, suona come una vera e propria minaccia. Perché l’amministrazione Trump non ha alcuna intenzione di fare sconti ai Paesi che non seguIranno Washington nel ripudiare l’accordo sul programma nucleare dell’Iran. A tremare sono le aziende europee che, tra investimenti e ...

Iran - May a Trump : Gb impegnata su intesa : 00.23 La premier britannica May ha confermato in un colloquio telefonico con il presidente Usa Trump, che il Regno Unito resta "fortemente impegnato" sull'intesa con Teheran sul nucleare. Così l'ufficio stampa di Downing Street. Theresa May "ha ribadito la posizione del governo sull'accordo nucleare Iraniano, sottolineando che noi e l'Ue rimaniamo fortemente impegnati per assicurare che l'intesa venga mantenuta perché è il modo migliore per ...

Israele - i vertici militari contro Trump (e Netanyahu) : l’accordo sul nucleare Iraniano funziona : Secondo Gadi Eizenkot, «al momento l'accordo, con tutti i suoi difetti, funziona e sta rinviando di 10/15 anni la visione nucleare iraniana». Mossad irritato dalla presentazione in tv dei segreti nucleari iraniani fatta giorni fa da Netanyahu. Tutti concordi però su un fatto: il pericolo alla frontiera nord del Paese è reale e va scongiurato...

