Io | prigioniera di una setta | a 11 anni costretta ad essere una schiava sessuale

(Di lunedì 14 maggio 2018) È sopravvissuta alle molestie subite all'interno di una, quella dei "Bambini di Dio" ("Children of God") e ha raccontato la sua esperienza. Christina Babin, 42, madre di quattro figli, ha ora una vita felice, ma la sua infanzia è stata un vero inferno: come riportano i media inglesi, a soli 11fu reclutata con la forza e fua diventare unaper coppie sposate.È stata la madre, per prima, ad aderire alla, trascinando con sé anche la figlia, che in queglivenne spedita in diverse parti del mondo, dal Giappone alle Filippine, dove viveva in comunione con altri adepti, subendo abusi di ogni genere. "Ci veniva detto che il sesso era una buona cosa e che avremmo dovuto divertirci", ha raccontato la donna al Mirror. "Ero così confusa perché io non mi divertivo affatto. Non riuscivo a capire ...