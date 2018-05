Internazionali tennis Roma 2018 | Djokovic facile al 2° turno

Roberta Vinci annuncia il ritiro agli Internazionali di Tennis a Roma/ KO al primo turno : lacrime e ovazione : Roberta Vinci annuncia il ritiro agli Internazionali di Roma: dopo il KO al 1° turno con la Krunic, la 35enne Tennista pugliese dà l'addio in un Foro Italico stracolmo tra lacrime e applausi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:02:00 GMT)

Codacons : traffico Roma Nord nel caos per avvio Internazionali tennis : Codacons: Roma Nord in tilt a causa dei mancati interventi sul traffico Roma – caos traffico, come ogni anno, nella zona Nord di Roma. La causa è l’avvio degli Internazionali di tennis. Attorno al Foro Italico si creano code interminabili di automobili con immensi disagi per i cittadini. Negli ultimi giorni si sono registrati più volte pesanti rallentamenti, determinati non solo dall’elevato afflusso di automobili nella zona ...

Internazionali tennis - chi vincerà : Nadal contro tutti. La guida di GQ : Rafa Nadal e a seguire tutti gli altri. Gli Internazionali di Tennis di Roma 2018 sono pronti a entrare nel video con la settimana che dal 14 al 20 maggio laureerà il campione di quest’anno. Il maiorchino è il favorito numero 1 per la vittoria finale, il più forte del mondo sulla terra rossa, ma attenzione a dare per scontato il suo successo. Nadal ha infatti appena interrotto una striscia vincente su questa superficie di 50 set ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Camilla Rosatello sotto di un set contro Kaia Kanepi - in campo Roberta Vinci! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2018 di Tennis sulla terra rossa del Foro Italico. Tanta Italia in questo day-2. Fabio Fognini farà il suo esordio sul Centrale affrontando, non prima delle 19.30, il francese, ex top10, Gael Monfils. Non si profila un incontro semplice per il nostro portacolori. Sulla Next Gen Arena sarà la volta di Francesca Schiavone che, nel quarto incontro, ...

Internazionali tennis Roma in tv : dove vederli in diretta e programmazione : A Roma hanno preso il via gli Internazionali BNL d’Italia. Il torneo di tennis valido come ATP World Tour Masters 1000, sarà di scena al Foro Italico fino al 20 maggio 2018. La 75ª edizione sta vedendo partecipare molte delle star di questo sport. Tra i campioni più illustri c’è Rafael Nadal, che ha già trionfato per 7 volte a Roma, di cui 3 volte consecutivamente tra 2005 e 2007, anche se l’ultima risale al 2013. Il tennista spagnolo, che ha ...

Tennis - via agli Internazionali Roma 2018. Così il “grande show” da oltre 30 milioni di fatturato si rimette in moto : Ci saranno i campioni (qualcuno in meno del passato: Roger Federer e Serena Williams hanno dato forfait). Arriveranno anche politici, calciatori, starlette e vip di ogni genere: non mancano mai. Si respirerà quell’atmosfera da Grande Bellezza che rivive ad ogni edizione, tra i marmi del Foro Italico e le notti Romane che proseguono sempre in qualche locale rinomato della Capitale. Magari si giocherà pure grande Tennis. Fino a domenica 20 maggio ...

Tennis - Internazionali Roma 2018 - torneo maschile Sky Sport (e Tv8) - donne SuperTennis : Da lunedì 14 a domenica 20 maggio 2018 su Sky Sport HD il meglio del Tennis mondiale maschile: appuntamento con la 75esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, in diretta da Roma. Molti fra i più forti giocatori del mondo si confronteranno sulla terra rossa Romana, dallo spagnolo Rafael Nadal al tedesco Alexander Zverev, vincitore nel 2017, dall’austriaco Dominic Thiem al ser...

