Industria | nel nordest c' è un nuovo boom anche grazie agli immigrati

L’ex presidente della ConfIndustria siciliana Antonello Morante è stato arrestato insieme a tre membri delle forze dell’ordine : Antonello Montante, imprenditore siciliano ed ex presidente di Confindustria Sicilia, è stato arrestato questa mattina dalla polizia di Caltanissetta insieme ad altre cinque persone. L’accusa per Montante, scrive Repubblica, è di “associazione a delinquere finalizzata alla corruzione di esponenti delle The post L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Morante è stato arrestato insieme a tre membri delle forze ...

ConfIndustria. La rabbia di Catanzaro a Marsala : Sfiducia nella Regione. Ma reagiremo : Parte da Marsala l'attacco a Regione e burocrazia degli industriali. Il presidente di Confindustria siciliana Giuseppe Catanzaro, alle Cantine Pellegrino, davanti agli industriali siciliani ha esposto ...

L'Iran minaccia : "Pronti ad arricchire l'uranio su scala Industriale". Bandiere Usa in fiamme nelle piazze di Teheran : L'Iran è pronto a riprendere l'arricchimento dell'uranio su "scala industriale" se l'accordo internazionale sul nucleare dovesse decadere. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, come riporta la Cnn. Zarif ha spiegato che tenterà di salvare l'accordo attraverso consultazioni con i partner internazionali, ma allo stesso tempo Teheran si sta preparando a riprendere il programma nucleare. In una nota del ...

Crescita - nel primo trimestre produzione Industriale ferma. Quella di auto cala del 2 - 5% : il dato peggiore da 5 anni : Dall’Istat arrivano nuovi dati sul rallentamento dell’economia italiana. Nel primo trimestre 2018 la produzione industriale è rimasta ferma rispetto ai tre mesi precedenti e Quella di auto, che da anni traina l’industria italiana, ha segnato un -2,5%, il dato peggiore da cinque anni. Per trovare una flessione più ampia bisogna tornare al secondo trimestre del 2013, quando era stata del 4,8%. Su base annua la produzione di ...

Pirelli-ChemChina - dall'autunno riparte l'integrazione nel settore Industriale : PECHINO - 'Avere come partner una industria di Stato in Cina aiuta', riconosce Marco Tronchetti Provera. Per esempio a organizzare una conferenza stampa a Diaoyutai, il bucolico e blindato compound ...

Progetto ENTeR : un seminario internazionale sull'economia circolare nell'Industria tessile : Cos'è il Progetto ENTeR? Approvato nella seconda call del programma Interreg Central Europe dell'Unione Europea, ha come obiettivo favorire l'approccio all'economia circolare nelle aziende tessili. ...

CNH Industrial - nel primo trimestre balzo dell'utile netto : Teleborsa, - Dopo i conti da record di FCA, annunciati ieri 26 aprile anche CNH Industrial archivia un primo trimestre con conti in salita. Nel periodo il gruppo ha riportato un utile netto di 202 ...

PIETRO MARZOTTO E' MORTO/ Addio all’Industriale anche nella storia nel calcio : i 10 anni in B dell'AC Marzotto : PIETRO Marzotto è MORTO: l'industriale fu alla guida del gruppo tessile di famiglia di Valdagno per oltre 30 anni trasformandolo in multinazionale: aveva 80 anni.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 01:06:00 GMT)

Nel 2025 l'Industria della cannabis Usa varrà 25 miliardi di dollari : Con sempre più Stati che legalizzano la cannabis anche a scopo non terapeutico, l'industria della marijuana statunitense appare destinata a raggiungere un fatturato di 25 miliardi di dollari entro il ...