Indonesia | nuovo attentato a Surabaya | motobomba contro la polizia

Indonesia - nuovo attentato contro quartier generale della polizia/ Motociclisti bomba dopo famiglia kamikaze : Indonesia , nuovo attentato contro quartier generale della polizia : 4 Motociclisti bomba si fanno esplodere provocando almeno 10 feriti. Ieri la famiglia kamikaze contro tre chiese.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 08:55:00 GMT)

Indonesia : 10 feriti in nuovo attentato a Surabaya : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve