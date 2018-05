: Attacco terroristico contro le chiese cristiane in Indonesia, otto morti e 38 feriti - LaStampa : Attacco terroristico contro le chiese cristiane in Indonesia, otto morti e 38 feriti - antoniospadaro : Sono particolarmente vicino al caro popolo dell’#Indonesia, in modo speciale alle comunità cristiane della città di… - TelevideoRai101 : Indonesia, attacco a polizia: 10 feriti -

Nuovokamikaze nella cittàna di Surabaya, dove due kamikaze in moto, un uomo e una donna, si sono fatti esplodere in prossimità del quartier generale della. Almeno 10 persone, 6 civili e 4 agenti, sono rimasti. Secondo altre fonti un poliziotto sarebbe morto. Ieri attentati suicidi in tre chiese della città hanno ucciso almeno otto persone, oltre alle sei della stessa famiglia che hanno effettuato gli attacchi.(Di lunedì 14 maggio 2018)