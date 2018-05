Indonesia | 10 feriti in nuovo attentato a Surabaya

Indonesia - 10 feriti in un nuovo attacco : ANSA, - SURABAYA , Indonesia, , 14 MAG - E' di almeno quattro agenti e sei civili feriti il bilancio del nuovo attacco kamikaze nella città Indonesiana di Surabaya, dove stamani una motocicletta bomba ...

Indonesia - attentati kamikaze in tre chiese : dieci morti e più di quaranta feriti : Cinque kamikaze, tra cui una donna accompagnata dai due figli piccoli, si sono fatti saltare in aria questa mattina in tre chiese di Surabaya, la seconda città più popolosa dell’Indonesia. dieci i morti e almeno quaranta i feriti, secondo le ultime informazioni rilasciate dalla polizia locale. Gli attacchi hanno preso di mira una chiesa cattolica, una pentecostale e una calvinista e non sono ancora stati rivendicati, ma l’ipotesi ...

Indonesia : attentati kamikaze a chiese - 10 morti e 41 feriti

