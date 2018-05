India | tempeste di vento | 40 vittime

India : tempeste di vento nel nord - almeno 40 vittime : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Le foto delle tempeste di sabbia e fulmini in India : Hanno causato la morte di più di 100 persone negli stati del Rajasthan e dell'Uttar Pradesh The post Le foto delle tempeste di sabbia e fulmini in India appeared first on Il Post.