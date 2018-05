Incidenti lavoro | oggi due in Trentino

Infortuni : Fratoianni - Incidenti su lavoro sono guerra civile : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – “In Italia è in corso una guerra civile. E le vittime sono quei lavoratori, quei precari, che ogni giorno perdono la vita o vengono gravemente menomati sul posto di lavoro. ‘ Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali. ‘Poco fa -aggiunge- a Padova 4 feriti, di cui due gravissimi in un’acciaieria. L’11 maggio un morto a ...

Incidenti sul lavoro - gravemente ferito studente 16enne durante uno stage : Incidenti sul lavoro, gravemente ferito studente 16enne durante uno stage Incidenti sul lavoro, gravemente ferito studente 16enne durante uno stage Continua a leggere L'articolo Incidenti sul lavoro, gravemente ferito studente 16enne durante uno stage proviene da NewsGo.

Incidenti sul lavoro ferito studente di 16 anni in stage : Uno studente di 16 anni impegnato in uno stage in un'azienda di Pavia di Udine , Udine, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. Il giovane stava utilizzando una fresa e si è ...

Incidenti sul lavoro : ferito studente di 16 anni in stage : Uno studente di 16 anni impegnato in uno stage in un'azienda di Pavia di Udine , Udine, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. Il giovane stava utilizzando una fresa e si è ...

Incidenti sul lavoro - gravemente ferito studente 16enne durante uno stage : Uno studente di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro durante uno stage in un'azienda di Pavia di Udine. Il giovane stava utilizzando una fresa e si è semi-amputato una mano. ...

Incidenti sul lavoro : ferito studente di 16 anni in stage : Il ragazzo è allievo di un istituto professionale della provincia di Udine ed era impegnato in uno stage di formazione professionale. Si è semiamputato una mano

Incidenti lavoro : ferito studente 16enne : ANSA, - UDINE, 09 MAG - Uno studente di 16 anni impegnato in uno stage in un'azienda di Pavia di Udine , Udine, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. Il giovane stava utilizzando una ...

Incidenti sul lavoro - gravemente ferito studente 16enne durante uno stage : Incidenti sul lavoro, gravemente ferito studente 16enne durante uno stage Incidenti sul lavoro, gravemente ferito studente 16enne durante uno stage Continua a leggere L'articolo Incidenti sul lavoro, gravemente ferito studente 16enne durante uno stage proviene da NewsGo.

Incidenti lavoro - ferito 16enne in stage : 18.14 Uno studente di 16 anni impegnato in uno stage in un'azienda di Pavia di Udine (Udine) è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. Il ragazzo stava utilizzando una fresa e si è semiamputato una mano. E' stato trasportato all'ospedale di Pordenone, specializzato in chirurgia della mano. E'il terzo grave infortunio in Friuli Venezia Giulia da ieri, dopo il decesso dell'operaio schiacciato da un muletto in un'azienda di Fagagna ...

Incidenti sul lavoro in Brianza : «Nelle aziende si rischia di vedere un ispettore ogni 30 anni» : L'allarme dei sindacati dopo la serie di Incidenti sul lavoro, anche in Brianza: «Pochi investimenti, si rischia di vedere un ispettore nelle aziende ogni 30 anni» L'ultimo morto brianzolo è di pochi ...

Incidenti lavoro. Uomo muore schiacciato da albero che stava tagliando : Saranno gli ispettori dell'Asl ad accertare eventuali responsabilità da parte del proprietario del bosco in cui è avvenuto l'infortunio mortale

Incidenti lavoro : precipita da un'altezza di cinque metri - morto 53enne a Lerici : L'uomo sarebbe stato trovato a terra da un collega al cambio turno. Inutili i tentativi dei soccorritori, arrivati sul posto in pochi minutiì

Incidenti lavoro - morto operaio : ANSA, - TORINO, 20 APR - Incidente sul lavoro questa mattina alla RG polietilene di Salassa, nello stabilimento di via Ex internati. Per cause ancora in fase di accertamento, un operaio è stato ...

Incidenti sul lavoro : morti due operai : 23.40 Un operaio di 25 anni è morto dopo essere caduto da un ponte ripetitore di telefonia mobile in contrada Graci-Fondachello nel territorio del comune di Castrofilippo (AG), della cui manutenzione si stava occupando. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. In un altro incidente, avvenuto nello stabilimento di Potenza della Dalmine Logistic Solutions, ha perso la vita un operaio di 40 anni. In corso indagini della polizia per ...