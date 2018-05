Incidente tra due veicoli | statale chiusa

Varese - Incidente stradale sull'A8 : 2 morti/ Auto sbanda e si ribalta : in cinque tra le lamiere : Varese, incidente stradale sull'A8: 2 morti e tre feriti, due dei quali molto gravi. E' avvenuto nella serata di ieri: Auto si è ribaltata dopo aver perso il controllo.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 09:52:00 GMT)

Incidente in contrada Alcerito a Vittoria : due feriti : Due feriti. E' il bilancio di un Incidente stradale avvenuto ieri in contrada Alcerito a Vittoria. Sul posto l'ambulanza del 118.

Padova : Incidente Acciaierie Venete. 4 operai travolti - 2 in condizioni gravi : Quattro operai sono stato travolti da una colata di acciaio incandescente in una fonderia delle Acciaierie Venete di Padova. Due di loro vertono in condizioni gravissime, lottano tra la vita e la ...

Incidente sul raccordo autostradale Gazzada-Varese – SS 707 : morti due quarantenni : Drammatico Incidente sul raccordo autostradale Gazzada-Varese – SS 707. Un’auto ha finito la sua corsa ribaltandosi e due persone sono

Incidente Grosjean a via - entra safetycar : ROMA, 13 MAG - Comincia male il Gran Premio di Spagna. Dopo le prime curve va in testa coda la Haas di Grosjean che sperona diverse vetture tra cui la Renault di Hulkenberg e la Toro Rosso di Gasly. ...

VIDEO Che Incidente in partenza al GP di Spagna! Romain Grosjean centra Gasly e Hulkenberg : Un brutto incidente ha caratterizzato il via del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Romain Grosjean, infatti, ha commesso un micidiale testacoda nelle prime curve, è rientrato in pista ed è stato centrato dagli incolpevoli Gasly e Hulkenberg. La manovra del francese è stata completamente errata, doveva lasciare scorrere la vettura e invece ha dato gas ritornando in pista a fionda e provocando così un grande incidente. Di seguito il ...

Incidente stradale sulla Vittoria Scoglitti : diversi feriti : Incidente stradale stamattina intorno alle ore 11 sulla Scoglitti Vittoria nei pressi di un distributore di carburante. Tre le auto coinvolte e diversi i feriti.

Incidente mortale a Genova / Motociclista di 45 anni muore tra Chiavari e Zoagli : Incidente mortale a Genova, un Motociclista di quarantacinque anni muore in provincia tra Chiavari e Zoagli. Scontro con un auto all'altezza del santuario delle Grazie, moto in fiamme.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 00:25:00 GMT)

Monza - accoltella un camionista dopo un Incidente stradale - arrestato : In manette un 56enne di Como, che ha ferito un rumeno di 38 dopo aver scontrato il suo Tir sulla Milano-Meda

Incidente in superstrada - scende dal furgone e accoltella un camionista : Una lite per un Incidente stradale si è trasformata in una tragedia scampata sulla superstrada Milano-Meda.Un 56enne di Como, residente in Calabria, è stato arresto dalla Guardia di Finanza di Seveso (Monza) in flagranza di reato, per aver ferito con una coltellata al petto un camionista romeno di 38 anni, residente a Varedo (Monza), a seguito di una lite per un Incidente stradale.--A quanto si apprende, due giorni fa, il furgone guidato dal 56 ...

Milano - Incidente in autostrada A4 : carro attrezzi tampona tir/ Ultime notizie : un morto a Rho - traffico tilt : incidente in autostrada A4 tra Rho e Milano: carro attrezzi tampona un tir, morto l'autista del primo mezzo. Ultime notizie: traffico impazzito nell'ora di punta del pomeriggio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:10:00 GMT)

Incidente sull'autostrada A4 - carro attrezzi tampona un tir : un morto : Incidente mortale sull'A4 Torino-Milano, in direzione del capoluogo lombardo. Lo schianto alle 3.20 del pomeriggio. Poco dopo la barriera di Rho verso Ghisolfa, un carro attrezzi ha tamponato un Tir per cause che sono al...