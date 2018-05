Incidente sulla Pontina | traffico in tilt

romadailynews

: #Tradate (VA) #9mag, un mezzo pesante carico di acido solforico e cloridrico si ribalta a seguito di un incidente s… - emergenzavvf : #Tradate (VA) #9mag, un mezzo pesante carico di acido solforico e cloridrico si ribalta a seguito di un incidente s… - infoitinterno : Reggio Calabria, terribile incidente sulla SS18: i NOMI dei due motociclisti morti ieri sera - PMTerredargine : #viabilitàCarpi #Carpi incidente sulla S.P. Romana Sud all'altezza di via Burzacca. Siamo sul posto. Possibili rall… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Roma: lunghe code tra Via Mascagni e Viale Europa Roma – Un’auto si è ribaltata generando un grave. Il tutto è avvenutovia, all’altezza di Aprilia e in direzione di Roma. Secondo quanto si apprende, una persona sarebbe rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. Lunghe code si stanno formando nel tratto tra Via Mascagni e Viale Europa. L'articoloinproviene da RomaDailyNews.