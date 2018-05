Incidente sul raccordo autostradale Gazzada-Varese – SS 707 | morti due quarantenni

Padova - Incidente sul lavoro in acciaieria. 4 feriti - 2 gravissimi : Quattro operai delle Acciaierie Venete sono stati colpiti dal getto incandescente di acciaio liquido. Due sono in gravissime condizioni avendo riportato ustioni sul 100% del corpo -

