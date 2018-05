Incidente osé da Barbara D' Urso | Aida Nizar fa scandalo in fascia protetta

Blastingnews

(Di lunedì 14 maggio 2018) Ieri, domenica 13 maggio, è andata in onda una nuova puntata del programma condotto daD'Domenica Live. Come di consueto, da quando è incominciata la nuova edizione del Grande Fratello di cui la D'ne è conduttrice, i temi maggiormente trattati all'interno delle sue trasmissioni riguardano gli avvenimenti accaduti all'interno della casa più spiata d'Italia. Ultimamente, nell'occhio del ciclone vi è, la vincitrice del Grande Fratello spagnolo che, dopo il grande successo riscosso in Spagna, è stata chiamata a presenziare anche in Italia. Il pubblico sembra adorarla, eppure, non appena è stata messa al televoto, è stata eliminata immediatamente.ospite daD'a Domenica Live La stravagante ed esuberante protagonista, però, non è stata affatto scalfita da tale eliminazione, anzi, è tornata in televisione più esaltata e carica che mai. ...