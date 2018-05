Incentivi per le competenze | per l' Ocse sempre più decisivi

Alfa Romeo Giulietta - A maggio Incentivi per tutta la gamma e Gpl al prezzo del benzina : LAlfa Romeo ha ufficializzato una serie di incentivi dedicati alla Giulietta: chi decide di acquistarla, per tutto il mese di maggio può beneficiare di settemila euro di vantaggi e un trattamento speciale per il modello bifuel.Vantaggi su allestimenti e pacchetti. La Giulietta 1.4 turbo Gpl 120 CV è proposta allo stesso prezzo promozionale della sorella a benzina, ovvero a 17.800 euro, a fronte della rottamazione o permuta di un veicolo. ...

Milano. Incentivi economici ai privati per la svolta ambientale : “Quella del Comune di Milano è una politica di Incentivi non solo di divieti. Abbiamo stanziato circa 30 milioni di

FIAT E LANCIA/ Incentivi per 100 milioni di euro. Panda - 500 - Punto e Ypsilon a meno di 10.000 euro : FIAT e LANCIA, Incentivi per 100 milioni di euro. Con la promozione Imperdibili 100 FIAT Panda, LANCIA Ypsilon, 500 e Punto costano meno di 10.000 euro(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:42:00 GMT)

"Basta amianto" - più di 50mila firme per gli Incentivi : in Italia si continua a morire : A 26 anni dalla messa al bando dell'amianto, le stime relative alla presenza di questo killer silenzioso, come anche quelle relative alle conseguenze dell'esposizione, sono agghiaccianti: quasi 40...

Lavoro - Incentivi per le aziende che assumono disabili : ... formazione ed istruzione Cristina Grieco - si tratta di un importante intervento di politica attiva che conferma una delle priorità della Regione, volta a sostenere, attraverso la combinazione di ...

Bando Misura 6.1 Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca L'azienda lucana Egoitaliano al Salone del Mobile di Milano 2018 1 giorno ago ...

Incentivi capitale per eco-investimenti : ANSA, - ROMA, 16 APR - Valutare a livello europeo "un trattamento prudenziale ad hoc" che abbassi i requisiti di capitale per le banche che fanno investimenti 'green'. È quanto chiede il direttore ...

Incentivi per eventi e fiere oltre confine - : Il finanziamento agevolato previsto dal MiSE per le imprese che puntano all'internazionalizzazione e partecipano a mostre, fiere e missioni imprenditoriali.

Ambiente - le donne di Aidda per il pianeta : “Più sostenibilità - più Incentivi” : Più sostenibilità per il pianeta, più incentivi per le aziende che rispettano l’Ambiente. Le donne di Aidda, l’associazione di imprenditrici e donne dirigenti di azienda affrontano il tema della Cura del pianeta, dopo aver fatto una carrellata delle emergenze del pianeta in tema di inquinamento e cambiamento climatico e l’urgenza di intervenire, riprendono le fila di una proposta di progetto del 2012 esposta in occasione del ...

Bollette più care per colpa di Incentivi e tasse : Luce e gas costano sempre più care alle famiglie italiane. Ma a lievitare non è tanto il prezzo della materia prima, l' energia. Gli aumenti si devono quasi per intero a imposte e oneri di sistema. A ...

Gruppo FCA - Altri 20 milioni di euro di Incentivi per le partite Iva : Altri 20 milioni di euro per il "Bonus impresa" del Gruppo FCA: dopo il successo degli incentivi introdotti a dicembre e rinnovati nel 2018, alla scadenza del 31 marzo si è provveduto immediatamente a proseguire su una strada che sta dando grandi soddisfazioni sul fronte delle immatricolazioni. Imprese e professionisti con partita Iva potranno ottenere riduzioni fino a 9.500 euro sullacquisto di unauto nuova, fino al limite dei 20 ...

Embraco - arrivano gli Incentivi all’esodo : “Fino a 60mila euro per chi rinuncia al posto entro aprile” : Licenziamenti congelati fino a fine anno. E incentivi all’esodo: fino a 60mila euro per chi decide di andarsene entro aprile. E’ l’esito dell’incontro tra i sindacati e i rappresentanti della Embraco, l’azienda brasiliana del gruppo Whirlpool che a febbraio ha annunciato 497 licenziamenti nella sede di Riva Di Chieri e la decisione di delocalizzare in Slovacchia. Confermato il compromesso dell’inizio di marzo, in ...

Embraco : nuovo sciopero dei lavoratori - trovato accordo su Incentivi all'esodo : nuovo patto all'Amma tra sindacati e azienda. Chi lascerà l'azienda entro aprile otterrà 60mila euro, 50mila per chi andrà a maggio, 35mila chi lascerà azinda tra giugno e agosto, 30mila da settembre ...

Embraco - si tratta sugli Incentivi all'esodo : lavoratori in sciopero : Ancora uno sciopero per i lavoratori Embraco. Domani, martedì 27 marzo 2018, in occasione dei due tavoli convocati per la trattativa sindacale, lo "stop"...