Incendio in un colorificio ad Oppeano Verona Video | colonna di fumo denso

Verona : vasto Incendio divampa in colorificio - in corso spegnimento focolai : Verona, 14 mag. (AdnKronos) – Dalle 14.20, i vigili del fuoco sono impegnati in via Quaiotto ad Oppeano (VR) per lo spegnimento di un vasto incendio divampato all’interno di un colorificio di circa 2000 mq. Le squadre intervenute da Verona e Rovigo con 9 mezzi antincendio pesanti, tra cui 4 autopompe serbatoio, 3 autobotti, un’autoscala e il carro NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e 30 operatori, sono riusciti a ...