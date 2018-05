In cima all’Everest senza gambe | l’impresa del cinese Xia Boyu

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 maggio 2018) Quarant’anni dopo avere perso entrambe leper congelamento sull’Everest, l’alpinistaXiaha coronato il suo sogno di conquistare la vetta più alta del mondo: con l’aiuto delle protesi il 69enne è riuscito nell’impresa al quinto tentativo, conquistando laa 8.848 metri di altitudine. “Ha raggiunto la vetta stamattina, insieme ad altri sette membri della sua squadra“, ha annunciato lo sherpa Dawa Futi di Imagine Trek and Expedition, che ha organizzato la scalata del. “Scalare l’Everest è il mio sogno. Devo realizzarlo. Questa per me è una sfida personale, una sfida del destino“, aveva dichiarato Xiaad AFP il mese scorso a Katmandu. L’unico uomo con entrambe leamputate ad avere tentato l’ascesa sull’Everest prima di lui è il neozelandese Mark Inglis, che ha compiuto ...