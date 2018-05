In bicicletta per scoprire la Basilicata

Giornata Mondiale della bicicletta : ecco i migliori tour su 2 ruote per celebrare in vacanza il mezzo ecosostostenibile : Pedalare fa bene, è ecosostenibile ed è espressione di cambiamento. Il 3 giugno 2018 è la Giornata Mondiale della Bicicletta, istituita da una risoluzione ONU che invita a festeggiare il mezzo con le 2 ruote, promuovendone l’uso e la consapevolezza. Andare in bici, infatti, consente di fare sport, di osservare meglio ciò che si incontra durante il viaggio, di curare la propria salute fisica e mentale, di risparmiare CO2 evitando di utilizzare ...

E se vi pagassero per andare al lavoro in bicicletta? : Se vi dicessero che andando al lavoro in bicicletta o a piedi avreste degli sconti e delle promozoni lo fareste con più piacere? Già si sa che andare in ufficio senza spostare l’automobile implica un risparmio in termini di anidrida carbonica pari a 130 g/km e un risparmio economico di 0,20 € per ogni chilometro percorso, ma adesso l’incentivo può essere ulteriore: con l’app Jojob Bici e Piedi, certificando le tratte ...

Monza - una testata per rapinare la bicicletta : di Sovico il presunto rapinatore : Sarebbe un 18enne di Sovico, già noto per reati specifici, il ragazzo che lo scorso 1 marzo, in piazza Roma a Monza, con un complice, aveva cercato di impossessarsi della bicicletta di un 16enne di ...

Marco Biagi - a Bologna staffetta in bicicletta per ricordare il giuslavorista ucciso. Mattarella : “Terrorismo sconfitto” : Era il 19 marzo 2002. Marco Biagi era tornato a casa in bicicletta dalla stazione di Bologna a casa, in via Valdonica. E’ lì che lo aspettava il commando delle nuove Br che l’avrebbe ucciso a colpi di pistola. giuslavorista e consigliere di diversi ministri, aveva ricevuto minacce in quanto promotore di una riforma del mercato del lavoro – emanata dal governo Berlusconi un anno dopo il suo assassinio – che tra il resto ...

Nigeria - kamikaze in bicicletta uccide 3 persone e ne ferisce 17 : Un kamikaze in bicicletta si è fatto esplodere a Maiduguri, nel Borno, Stato Nigeriano dove operano i terroristi islamici di Boko Haram: l'attentato ha causato la morte di tre persone e il ferimento ...