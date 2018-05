Impianto di condizionamento | consigli su come risparmiare

ideegreen

: RT @mstorai: 'Stava lavorando all'installazione di un impianto di condizionamento quando è accidentalmente caduto dalla scala appoggiata al… - michimonti : RT @mstorai: 'Stava lavorando all'installazione di un impianto di condizionamento quando è accidentalmente caduto dalla scala appoggiata al… - mstorai : 'Stava lavorando all'installazione di un impianto di condizionamento quando è accidentalmente caduto dalla scala ap… - calo_dr : RT @EnerBroker: Ci prepariamo all'estate! Con il nostro aiuto e quello dei nostri installatori, scegli il prodotto e la soluzione per il tu… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Appena il sole diventa caldo oltre che luminoso e le giornate si allungano, il desiderio di poter accendere undispunta e chi non lo ha già installato si prepara a farlo. Oltre al desiderio di fresco può spuntare anche la preoccupazione per l’impennata di consumo di energia elettrica che un dispositivo di questo tipo può causare. Un pensiero che “fa sudare freddo”, ecco quindi qualcheo semplice ed efficace per non affrontare la calda estate preoccupati. Magari al fresco ma senza poterselo godere pienamente. (altro…)disuIdee Green.