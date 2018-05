huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Imparamose l'Europa che Mattarella la chiede sempre': il vertice Salvini-Di Maio visto dalla rete - giuseppeattard1 : RT @HuffPostItalia: 'Imparamose l'Europa che Mattarella la chiede sempre': il vertice Salvini-Di Maio visto dalla rete - NemNemecsek : 'Imparamose bene l'Europa che Mattarella la chiede sempre': lo stallo politico che fa ridere i soci… - Lia72776786 : RT @anna_mitica: Se questo è giornalismo 'Imparamose bene l'Europa che Mattarella la chiede sempre': lo stallo politico che fa ridere i so… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Enrico Mentana e le sue maratone insegnano: per quanto strano possa sembrare, niente è più social del chiacchiericcio politico. E se poi le chiacchiere in questione riguardano due mesi di consultazioni, retroscena e "contratti di governo" e totopremier, allora ciò che è social diventa addirittura virale. A partire, naturalmente, dal nome del futuro presidente del consiglio. Se Di Maio eannunciano di aver trovato un'intesa, sul web impazzano le ipotesi:di Maio epresentano il nuovo #Premierpic.twitter.com/Ge7TnJWbft — LaPepubblica (@lapepubblica) 14 maggio 2018+++I nomi? Hanno detto a sapelli, non Sapelli+++ — Alessio Viola (@alessioviola) 14 maggio 2018#e #DiMaio andranno nel pomeriggio al #Quirinale ma non daranno un nome per il premier a #. Dovrà scoprirlo da solo. Ha gli occhiali? E' europeista? Vuole ...