Il video di Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra in versione

(Di lunedì 14 maggio 2018) Disponibile su Youtube ildidicon, il nuovo singolo estratto dall'album Notti.Rilasciato venerdì 11 maggio insieme all'album di inediti ricco di collaborazioni,è un brano fresco e particolarmente orecchiabile, con un mix di suoni tra il pop die il rap di. Il testo è stato scritto in collaborazione dai tre artisti, ognuno dei quali ha lavorato alle rispettive parti cantate.Ildidiconè semplice, ma molto simpatico: i tre cantanti appaiono stilizzati inSimpsons, come se fossimo in una puntata del cartone animato più amato di sempre. Una Springfield portata a Roma, in questo caso, in quanto ilclip è ambientato sul lungotevere, nei pressi di Castel Sant'Angelo.Accompagnato ...