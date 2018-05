“Il tumore | poi l’aborto” L’amato conduttore tv racconta il dramma della moglie e della

Carolyn Smith - Ballando con le Stelle/ “Il tumore è tornato - ma lo ucciderò” (La Vita in Diretta) : Carolyn Smith, giurata di Ballando con le Stelle, a La Vita in Diretta: “Il tumore è tornato, ma lo ucciderò”. Le ultime notizie sulla coreografa, che combatte il cancro al seno(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:23:00 GMT)

“Il tumore È INOPERABILE” : COLLETTA DEL PAESE LO SALVA/ Soverato - commozione per Orlando operato a New York : Ha TUMORE “INOPERABILE”: COLLETTA dei concittadini di Soverato lo SALVA. Raccolti quasi 500mila euro: così vola a New York e si sottopone all'operazione “impossibile”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:38:00 GMT)

“Il tumore è spaventoso”. Cuccarini a nudo. È arrivato all’improvviso e tutto ha preso una piega inaspettata. Lorella è straordinaria : “La vita è cambiata così” : Ormai sono passati molti anni da quel periodo difficile per la loro salute. Lorella Cuccarini e Vittoria Belvedere condividono infatti un problema legato all’asportazione della tiroide. Le due bellissime star dello spettacolo italiano hanno raccontato la loro vicenda, anche per diffondere conoscenza su questo problema e rassicurare che soffre della stessa problematica. La ballerina più amata dagli italiani è stata costretta ad ...

Nadia Toffa e il cancro/ Carolyn Smith : “Il tumore va raccontato - è una testimonianza di coraggio” : Nadia Toffa, Eleonora Daniele e Carolyn Smith difendono la sua scelta di raccontare la sua malattia: “Una testimonianza di coraggio”. Lo hanno fatto nella puntata di ieri di Sabato Italiano(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 09:40:00 GMT)

“Il tumore al cervello di mio figlio”. La famosa conduttrice racconta tutto per la prima volta. Il ragazzo stava male - pensava che non fosse nulla. Ma quella vocina insistente le ha detto di approfondire : “La diagnosi è stata devastante”. Poi l’appello : “Non sottovalutate questi sintomi” : Un adolescente come tanti, un po’ svogliato e pigro e con poca voglia di studiare. Così appariva Freddy agli occhi dei suoi genitori che da principio erano solo un po’ preoccupati per il suo andamento scolastico e dunque per il suo futuro. Ma la realtà si è rivelata ben diversa. La madre Philippa Forrester, nota conduttrice televisiva inglese ma da anni residente negli Stati Uniti, ha deciso di raccontare la storia del ragazzo ...