Il test nucleare nordcoreano dello scorso settembre spostò di 3 metri una montagna

Il test nucleare dello scorso 3 settembre 2017 eseguito dalla Corea del Nord, nelle profondità di una montagna, causò lo spostamento di alcuni metri dei fianchi del promontorio, secondo una nuova e dettagliata ricostruzione degli eventi da poco pubblicata sulla

quella di Trump, criticata anche dall'Europa e che sta preoccupando il mondo intero con la nuova escalation di violenze in Medio Oriente.

Corea del Nord : il test nucleare di settembre 2017 ha fatto collassare una montagna : Il test nucleare sotterraneo condotto in Corea del Nord il 3 settembre 2017 ha provocato il collasso del monte Mantap: lo dimostrano immagini catturate con i satelliti radar TerraSAR-X e ALOS-2, combinate con dati sismici da un team internazionale guidato dall’Università Tecnologica di Nanyang, a Singapore. I risultati, pubblicati su Science, mostrano che la montagna si è spostata di 3,5 metri e si è abbassata di 0,5 metri. I ricercatori ...

Nord Corea - stop ai test. Ma Pyongyang vuole restare un Paese nucleare : Pyongyang ha annunciato che non farà più test missilistici e nucleari e che chiuderà il principale sito per i test atomici, quello di Punggye-ri. La novità è stata accolta con grande favore a Seul e Pechino. Meno a Tokyo, dove il premier Shinzo Abe ha sottolineato che quello che realmente conta è una denuclearizzazione completa e verificabile della penisola Coreana. Ma, ancora, non ci sono indicazioni sul fatto che il regime sia pronto a ...

Corea del Nord - la svolta di Kim Jong-un 'Da oggi stop ai test missilistici - pronti a chiudere sito nucleare' : Da un lato bisognerà fornire a Kim delle sicurezze per il suo regime, e un po' di soldi per risollevare un'economia stritolata dalle sanzioni. Dall'altro creare un protocollo per il disarmo sotto ...

Napoli - sottomarino nucleare Usa nel porto/ Ultime notizie : usato per attacco in Siria - de Magistris protesta : Napoli, sottomarino nucleare Usa nel porto: è stato usato per attacco in Siria. Il sindaco Luigi de Magistris protesta con una lettera al Comandante: "Mai più".

Speciale energia : Cipro - portavoce governo annuncia proteste contro costruzione centrale nucleare Akkuyu : Oltre a beneficiare il sistema economico turco, la costruzione della centrale di Akkuyu contribuirà allo sviluppo dell'economia russa. È quanto sostenuto dal direttore generale di Rusatom Energo ...

Si costruirà a Frascati a partire da dicembre il Divertor Tokamak test - uno dei primi passi verso la fusione nucleare

Nucleare - il Ministro Calenda annuncia la pubblicazione della mappa con i siti “idonei” al deposito unico : proteste da Sardegna e Basilicata : “Ma stiamo scherzando! Non dovremmo dar seguito ad un atto dovuto sollecitato più volte da parlamento e Ue su una materia così delicata per ragioni di opportunismo politico?!“. A scriverlo su Twitter è il Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, rispondendo a un utente che sosteneva come la pubblicazione della Cnapi, la Carta dei siti idonei ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti Nucleare, non dovesse essere pubblicata ...

Il più potente test nucleare della storia Usa - video : Non conosco le armi della terza #guerra mondiale, ma solo quelle della quarta: sassi e bastoni. Tra le massime di Albert Einstein questa è una delle più note e non a caso una mente così arguta ci aveva visto lungo su quello che potrebbe essere il destino dell'umanita'. Un modo molto sottile per racchiudere l'eventualita' che, gia' al tempo e figurarsi oggi, esistevano armi così potenti da distruggere tutto, o quasi, ciò che c'è sulla Terra. A ...

