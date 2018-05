Il Segreto anticipazioni | puntate spagnole | donna Francisca lascia la soap?

Il Segreto - anticipazioni : donna Francisca colpita da un ictus : Il Segreto Colpo di scena a Puente Viejo: nelle puntate de Il Segreto in onda questa settimana su Canale 5, la storica donna Francisca sarà colpita da un ictus che metterà a rischio la sua vita. A provocarle il malore sarà uno schianto emotivo, dovuto alla notizia che Saul si è reso conto di amare Julieta e vuole stare con lei; quello che la matrona non sa è che a convincere il ragazzo, a seguire il cuore, è stato proprio il suo Raimundo. I ...

Il Segreto anticipazioni 15 maggio 2018 : Camila dice addio a Nicolas : In procinto di partire, Camila saluta Nicolas, Beatriz invece è disperata ma sa di non avere alternativa.

Il Segreto : le trame dal 14 al 19 maggio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10, sabato dalle 15:10 alle 16:10, e il venerdì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 14 al 19 maggio 2018 Julieta e Consuelo, dopo aver salutato gli amici […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 14 al 19 maggio 2018 – ...

Il Segreto - puntate spagnole e anticipazioni 14-19 maggio : anticipazioni Il Segreto, trame spagnole: Francisca abbandona Puente Viejo? Il Segreto va in onda su Canale5 dal lunedì al sabato pomeriggio. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto sono clamorose. Francisca lascerà Puente Viejo. Qualcuno le giocherà un brutto scherzo manomettendo una foto di Raimundo per terrorizzarla. Chi è stato? Forse il generale Perez de Ayala che ha mandato in carcere Emilia e Alfonso? Raimundo e Mauricio iniziano a ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : ecco ciò che nasconde Nazaria : Spoiler relativi alle puntate spagnole della soap “il Segreto“. Grandi notizie verranno portate a Puente Viejo dall’arrivo di Vicente, il finto parente di Nazaria. L’uomo la ricatterà per avere i soldi che il padre della giovane gli doveva, ma un altro caliente Segreto penderà sulle spalle della moglie di Mauricio. Di che si tratterà? Vicente è in realtà un antico nemico di Nazaria e la sposa del Godoy dovrà far fronte ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 12 e lunedì 14 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 12 e lunedì 14 maggio 2018: sabato 12 maggio 2018 – Prudencio è invidioso di Saul e tradisce la sua fiducia ogni volta che può. Matias convince Marcela delle sue buone intenzioni e così riesce a riportarla a Puente Viejo; Beatriz a quel punto affronta Marcela e le dice che Matias non la ama, ma non riesce più a scalfirla. Aquilino blocca i conti bancari di Hernando, ma Camila fortunatamente trova ...

Il Segreto - Saul e Julieta tornano insieme : anticipazioni trame da lunedì 14 a sabato 19 maggio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 14 maggio a sabato 19 maggio, sempre alle 16.25 tranne sabato, quando l’appuntamento è per le 15.00: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: tra Saul e Julieta è finita per sempre Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della ...

Il Segreto anticipazioni : VENANCIA ammetterà di aver rapito CARMELITO : A Il Segreto, la quotidianità di Candela Mendizabal (Aida de La Cruz) e Severo Santacruz (Chico Garcia) verrà sconvolta dal rapimento del piccolo CARMELITO: VENANCIA Almagro (Inma Sancho), l’ex suocera della pasticciera, approfitterà infatti del caos creato dal party nuziale di Carmelo (Raul Peña) e Adela (Ruth Llopis) per sottrarre il bimbo dalle mani dei suoi genitori. Le anticipazioni di questa storyline segnalano che l’anziana ...

Il Segreto anticipazioni 12 maggio 2018 : Matìas riesce a riportare Marcela a casa : La Del Molino deve affrontare ancora una volta la rivale Beatriz. Prudencio trama alle spalle di Saul.

