Il Rimini torna in Lega Pro | premiato da Bonaccini

calcioweb.eu

: RT @RegioneER: #sport #calcio Il Rimini Calcio torna in Lega pro. E’ la seconda promozione consecutiva per la società che è stata premiata… - EmmaPetitti : RT @RegioneER: #sport #calcio Il Rimini Calcio torna in Lega pro. E’ la seconda promozione consecutiva per la società che è stata premiata… - RegioneER : #sport #calcio Il Rimini Calcio torna in Lega pro. E’ la seconda promozione consecutiva per la società che è stata… - bbilcasale : RT @rivieradirimini: A Saludecio domenica torna l'antica sagra della porchetta. Un evento enogastronomico e culturale, agroalimentare e zoo… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) In Emilia-Romagna continua a vincere lo sport. Questa volta con ilCalcio, che quest’anno ha chiuso il campionato di Serie D guadagnando la promozione inPro,ndo fra i professionisti in soli due anni dalla rifondazione societaria, dopo altrettante promozioni consecutive. Il presidente della Regione, Stefano, haoggi la società – rappresentata dal presidente, Giorgio Grassi, dall’amministratore unico Tiziano Fabbri, dal direttore sportivo Pietro Tamai, dal tecnico Gian Luca Righetti, dal capitano Francesco Scotti e dal team manager, Adrian Ricchiuti – consegnando loro una targa celebrativa nella Sala di Giunta, nella sede dell’ente, a Bologna. “Per la Regione è sempre motivo di grande soddisfazione e orgoglio veder crescere e vincere le squadre dell’Emilia-Romagna e lo è a maggior ragione per una squadra che è ...