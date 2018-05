Il ricordo della mamma di Salvatore De Simone | morto in una sparatoria a Follonica

PENNE : IN ricordo DI ALDO MORO - CONFERENZA SU UNA DELLE PAGINE PIU' BUIE DELLA STORIA ITALIANA : Oggi, a quarant'anni esatti dal sequestro e dall'omicidio di MORO, appare quanto mai opportuno riflettere sull'azione politica e sulle idee giuridiche, economiche e sociali dello statista pugliese, ...

Aldo Moro - il ricordo dello statista a 40 anni dalla morte. Gentiloni 'La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica' : La sua visione politica e culturale ha segnato il nostro Novecento. La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica'. 40 anni fa le BR lasciavano in via Caetani il cadavere di #AldoMoro L'...

Il diluvio e lo show saltato dopo due minuti. Il ricordo della Ricciarelli : "Tutti i vertici Rai erano in vacanza" : Nemmeno due minuti di diretta per quello che è ancora oggi lo spettacolo più breve della televisione italiana.15 luglio del 2000 e Mara e Katia verso Oriente, in onda da Lecce, venne interrotto dal diluvio alle 20.52, pochi istanti dopo i saluti di rito di Mara Venier e Katia Ricciarelli.prosegui la letturaIl diluvio e lo show saltato dopo due minuti. Il ricordo della Ricciarelli: "Tutti i vertici Rai erano in vacanza" pubblicato su ...

Due mesi senza Astori : il ricordo della famiglia : La moglie Francesca, i genitori e la piccola Vittoria firmano una pagina della Gazzetta per ringraziare tutti

Brescia - rubati gli angioletti in ricordo della famiglia francese morta nel rogo di Montirone : Brescia, rubati gli angioletti in ricordo della famiglia francese morta nel rogo di Montirone Le cinque statuette erano state poste lungo l’autostrada A21 per commemorare le vittime Continua a leggere

"Grazie mamma". Il ricordo di Massimo Bossetti dal pulpito durante i funerali della madre : Un ricordo che si è concluso con la frase "grazie mamma". Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Massimo Bossetti, condannato in appello per l'omicidio di Yara Gambirasio, è intervenuto dal pulpito della chiesa di Mozzo, in provincia di Bergamo, per ricordare la madre scomparsa l'altro ieri all'età di 71 anni.Ai funerali di Ester Arzuffi hanno potuto partecipare solamente i parenti. Bossetti, detenuto dal 16 giugno ...

Napoli - la follia degli sposi : fanno gli scatti-ricordo del matrimonio sui binari della Cumana : I novelli sposi in posa, il fotografo davanti a loro che mette a fuoco per scattare, ai lati gli assistenti controllano le luci. Tutto normale, se i protagonisti di questa scena sotto i piedi non...

Morto Avicii - il commovente messaggio di David Guetta su twitter e il ricordo del mondo della musica : La notizia della morte all'età di soli 28 anni di Avicii , all'anagrafe Tim Bergling , ha lasciato senza parole tantissimi fan del noto dj svedese. I suoi successi hanno riempito le discoteche di ...

MARATONA DI BOSTON 2018/ Diretta : orari e percorso. Il ricordo della tragedia del 2013 : Diretta MARATONA di BOSTON 2018: orari e percorso. Il ricordo della tragedia del 2013. Le ultime notizie e la storia della corsa più antica e prestigiosa del mondo.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 07:50:00 GMT)

MILOS FORMAN È MORTO/ Il regista della libertà e dei due mondi : il ricordo di Facchinetti : MILOS FORMAN è MORTO, il regista ceco impiantato negli Usa si è spento all'età di 86 anni dopo una lunga carriera da regista della libertà e poi da attore per via della sua malattia.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 16:11:00 GMT)

"Io e te come sorelle" - il ricordo della cugina di Giada : "Luana e Giada. Sempre insieme. Due sorelle. Due amiche. Due cugine". E' un ricordo struggente quello che affida a Facebook Luana De Filippo, la cugina di Giada, la ragazza che si è uccisa lanciandosi ...

